RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2155215621572158
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?

це не мій особистий патріотизм, це психологія.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:41

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?

це не мій особистий патріотизм, це психологія.

Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
_hunter
 
Повідомлень: 7141
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?

Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. І це один з небагатьох випадків, коли я повністю підтримую зелену владу: щоб зберегти країну і суспільство, доведеться частиною цього суспільства пожертвувати. Я не рвусь стати жертвою війни, але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?

Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. \\\

Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7141
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.


та хай тікають, але як правильно каже Зебра, або позбавлення громадянства, або хай показують донати, сплачені податки тощо (волонтерська діяльність, ...) .

я понимаю, когда человек бежит из самого ада русского мира куда глаза глядят, но бежать из относительно спокойных регионов - такое себе. Отсидятся там, а потом они на тепленькое местечко назад планируют вернуться, так получается?

Надоели эти нытики. Слабаки )))

только я думаю, что там им легче не будет. Это сейчас к ним там лояльно относятся, закончится война, на пособии на льготах сильно не посидишь, придется пахать как лошадь.
Добре там, де нас нема, як то кажуть.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 30 сер, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3640
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:13

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.

В смысле "мое право"? -- это ж вы, вроде, про "нас" и "их" говорили?
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух ) его ровно так же уникнути можно будет

але при відкритті кордонів для всіх хитрожопих ситуація в корені зміниться. Тому всяких муділ і не випускають...
_hunter
 
Повідомлень: 7141
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2155215621572158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 463045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4308)
30.08.2022 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.