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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31
_hunter написав:
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
це не мій особистий патріотизм, це психологія.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:41
sashaqbl написав: _hunter написав:
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
це не мій особистий патріотизм, це психологія
.
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:45
_hunter написав:
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. І це один з небагатьох випадків, коли я повністю підтримую зелену владу: щоб зберегти країну і суспільство, доведеться частиною цього суспільства пожертвувати. Я не рвусь стати жертвою війни, але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56
sashaqbl написав: _hunter написав:
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. \\\
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:00
_hunter написав:
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:03
sashaqbl написав:
але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.
та хай тікають, але як правильно каже Зебра, або позбавлення громадянства, або хай показують донати, сплачені податки тощо (волонтерська діяльність, ...) .
я понимаю, когда человек бежит из самого ада русского мира куда глаза глядят, но бежать из относительно спокойных регионов - такое себе. Отсидятся там, а потом они на тепленькое местечко назад планируют вернуться, так получается?
Надоели эти нытики. Слабаки )))
только я думаю, что там им легче не будет. Это сейчас к ним там лояльно относятся, закончится война, на пособии на льготах сильно не посидишь, придется пахать как лошадь.
Добре там, де нас нема, як то кажуть.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 30 сер, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:13
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.
В смысле "мое право"? -- это ж вы, вроде, про "нас" и "их" говорили?
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух ) его ровно так же уникнути можно будет
але при відкритті кордонів для всіх хитрожопих ситуація в корені зміниться. Тому всяких муділ і не випускають...
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