|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:31
_hunter написав:
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
це не мій особистий патріотизм, це психологія.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:41
sashaqbl написав: _hunter написав:
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
це не мій особистий патріотизм, це психологія
.
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7141
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:45
_hunter написав:
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. І це один з небагатьох випадків, коли я повністю підтримую зелену владу: щоб зберегти країну і суспільство, доведеться частиною цього суспільства пожертвувати. Я не рвусь стати жертвою війни, але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56
sashaqbl написав: _hunter написав:
Называйте это как хотите. Ваша личная психология -- "я, конечно, весь из себя такой д`Артаньян-патриот -- хоть завтра за Родину умереть готов, но если вдруг мерзопакостный соседишка-предатель свалит -- я за ним!" -- все правильно понял?
Це не моя особиста психологія, більше того, це в принципі психологія натовпу. \\\
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7141
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:00
_hunter написав:
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:03
sashaqbl написав:
але й тікати з країни - це низько. І в далекій перспективі безглуздо.
та хай тікають, але як правильно каже Зебра, або позбавлення громадянства, або хай показують донати, сплачені податки тощо (волонтерська діяльність, ...) .
я понимаю, когда человек бежит из самого ада русского мира куда глаза глядят, но бежать из относительно спокойных регионов - такое себе. Отсидятся там (за бугром), а потом они на тепленькое местечко назад планируют вернуться, так получается?
Надоели эти нытики. Слабаки )))
только я думаю, что там им легче не будет. Это сейчас к ним там лояльно относятся, закончится война, на пособии на льготах сильно не посидишь, придется пахать как лошадь.
Добре там, де нас нема, як то кажуть.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 30 сер, 2022 15:21, всього редагувалось 2 разів.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3640
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1741 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:13
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ну т.е. все как я и говорил? -- есть "толпа" и есть небольшой процент "сознательных интелектуалов"?
ну якщо вам комфортно вважати себе натовпом - ваше право.
Хоча насправді це широкий спектрю На одному боці ті, хто пішли добровольцями в перші години війни, на іншому - такі як хантер.
В смысле "мое право"? -- это ж вы, вроде, про "нас" и "их" говорили?
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ну так ровно та же теория ровно так же намекает, что при непопадании на фронт одного человека (да даже двух ) его ровно так же уникнути можно будет
але при відкритті кордонів для всіх хитрожопих ситуація в корені зміниться. Тому всяких муділ і не випускають...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7141
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:19
_hunter написав:
В смысле "мое право"? -- это ж вы, вроде, про "нас" и "их" говорили?
Вчіть мову - у вас проблеми з розумінням україномовного тексту.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:31
Панове, благаю, не перетворюйте форум у "чатік".
Позиції сторін давно зрозумілі і непохитні; не треба більш цього флуду.
Я навіть можу пояснити, звідки з'явилася більшість місцевих вільнолюдів, але не буду, це не етично. Скажу тільки, що, як завжди, причини передусім економічні.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18893
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2436 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:50
andrijk777 написав: airmax78 написав:
Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.
Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.
Діло не в танках.
США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.
Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей. Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40873
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5057 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|101575
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|463047
|
|
|1
|3730
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|