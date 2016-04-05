Додано: Вів 30 сер, 2022 15:50

andrijk777 написав: airmax78 написав: Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.

Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси. Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.

Діло не в танках.

США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку. Діло не в танках.США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.

Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей. Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно.