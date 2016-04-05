Додано: Вів 30 сер, 2022 16:32

airmax78 написав: andrijk777 написав: airmax78 написав: Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.

Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси. Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно.Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.

Діло не в танках.

США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку. Діло не в танках.США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.

Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей. Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно. Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей. Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно.

Проблемка у тому, що саме завдяки отакому лонг-сценарію партнерів рашка скоріше перетвориться на аля *Північну Корею з...*.Тому що пуйло не знищує своїх упоротих, радикалів та тощо.І саме вони захоплять владу потім.Згадайте статтю про поступове переформатування Заходу.Отак саме поступово переформатовуються і рашосуспільство. Тільки в протилежний бік.В суспільстві зріє запит на ще більш радикальну потужну руку влади та такі ж дії (по відношенню, як до України та українців, так і до своїх же громадян).Тобто - якби Захід не помилився з цією варкою жаби.Зрозумійте, на відміну від розпаду СРСР в рашці зараз інша ситуація: всі бажаючі західних благ просто поїхали та поїдуть до цих благ...Залишаються і будуть залишатися самі упороті прихильники. Рашизму, боротьби, рашомиру, скрепів.Коли суттю та ціллю держави буде боротьба. З усім і вся.Як отой Д'Артаньян - "я дерусь, потому что я дерусь".Коротше: час лише дає їм змогу адаптуватися -- забути обивательске західне життя (яке було їм обіцяне від розвалу совка, яке вони побачили у кіно, яке вони трохи відчули від нафтодоларів та трошки демократії) і повернутися у звичний рідний Мордор.Пуйло зробив помилку: знищив своїх демократів, які були противагами своїм радикалам.Радикалів він знищити не може апріорі (бо вони і є фундаментом Мордору). Поки він їх стримує, тримає на відстані від влади.Поки...Але на тлі поразок, падіння рівня життя і т.д. всходять радикали, а не демократи.Виключення - розвал совка. Тому що там одразу мета була демократизація та тощо.В рашці сьогодняшній мета -- Мордор.Воно ж дуже яскраво видно, прослідковується -- як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали.А ще декілька місяців тому було окремо навіть -- ЗСУ і *нацики*...