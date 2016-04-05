airmax78 написав:Мені здається що все правильно Захід нам поки що танки не дає. Потрібно ще більше послабити оборону кацапів на напрямках головних ударів. Потрібно захопити повітря хоча б безпосередньо над районами наступу. В іншому випадку кацапи будуть палити американські танки так само як ВСУ палило їхні під Харківом та Києвом. Нікому це не потрібно. Тому вважаю що ми отримаємо F16 раніше ніж отримаємо Абрамси.
Діло не в танках. США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.
Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей. Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно.
Проблемка у тому, що саме завдяки отакому лонг-сценарію партнерів рашка скоріше перетвориться на аля *Північну Корею з...*. Тому що пуйло не знищує своїх упоротих, радикалів та тощо. І саме вони захоплять владу потім.
Згадайте статтю про поступове переформатування Заходу. Отак саме поступово переформатовуються і рашосуспільство. Тільки в протилежний бік. В суспільстві зріє запит на ще більш радикальну потужну руку влади та такі ж дії (по відношенню, як до України та українців, так і до своїх же громадян).
Тобто - якби Захід не помилився з цією варкою жаби. Зрозумійте, на відміну від розпаду СРСР в рашці зараз інша ситуація: всі бажаючі західних благ просто поїхали та поїдуть до цих благ... Залишаються і будуть залишатися самі упороті прихильники. Рашизму, боротьби, рашомиру, скрепів. Коли суттю та ціллю держави буде боротьба. З усім і вся. Як отой Д'Артаньян - "я дерусь, потому что я дерусь". Коротше: час лише дає їм змогу адаптуватися -- забути обивательске західне життя (яке було їм обіцяне від розвалу совка, яке вони побачили у кіно, яке вони трохи відчули від нафтодоларів та трошки демократії) і повернутися у звичний рідний Мордор. Пуйло зробив помилку: знищив своїх демократів, які були противагами своїм радикалам. Радикалів він знищити не може апріорі (бо вони і є фундаментом Мордору). Поки він їх стримує, тримає на відстані від влади. Поки... Але на тлі поразок, падіння рівня життя і т.д. всходять радикали, а не демократи. Виключення - розвал совка. Тому що там одразу мета була демократизація та тощо. В рашці сьогодняшній мета -- Мордор.
Воно ж дуже яскраво видно, прослідковується -- як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали. А ще декілька місяців тому було окремо навіть -- ЗСУ і *нацики*...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 сер, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Діло не в танках. США нам дають фактично новітню зброю, але в малих кількостях. Краще б давали більш стару, але в більших кількостях(ті самі М198). Не зрозуміла така політика, адже вона веде до більших жертв з нашого боку.
Це не так. Американці дають нам ту зброю, яка нам найбільш в даний момент часу потрібна та яку ми можемо ефективно використовувати. Звісно що дають її виходячи з власних можливостей.
Це просто слова, які нічим не підкріплені. Моя думка інша і вона підкріплена фактами - ті самі гаубиці М198.
airmax78 написав: Я тут слухаю Агиля Рустамзаде - мені він здається найбільш об'єктивним експертом. І я з ним згоден. Штати не хочуть щоб ми закінчили цю війну швидко - це призведе до вибуху всередені мордору, зміні влади і непрогнозованих подальших подій. Вони поступово дущать кацапів своєю зброєю та нашими руками. Наносячи ростягнуту у часі, але максимально можливу шкоду як кацапському військовому потенціалу, так і економіці та громадському суспільству. При цьому мені здається що вони хочуть щоб до пори до часу хуйло зберігав владу, або навіть, щоб він ще встиг знешкодити найбільш упоротих, хто вже заргожує його владі. Дуже складна гра з їхнього боку та ще й за рахунок наших втрат. Але альтернатива цьому - перетворення мордору на Північну Корею з військовим керівництвом на чолі повністю заточену на війну, що не зупиниться не перед чим. Це нікому не потрібно.
Ця "дуже складна гра" може призвести до поразки України. Точніше до замороження конфлікту на теперішній границі. Типу Мінськ-3. *Агиля Рустамзаде звичайно об'єктивний експерт. Об'єктивно що РФ значно сильніша і багатша за нас. Відповідно перемога РФ - це ж самий об'єктивний розвиток подій. Правда?
detroytred написав:Проблемка у тому, що саме завдяки отакому лонг-сценарію партнерів рашка скоріше перетвориться на аля *Північну Корею з...*. Тому що пуйло не знищує своїх упоротих, радикалів та тощо. І саме вони захоплять владу потім.
Я з цим не погоджуся. Основна маса кацапів - це "палітікай нє інтєрєсуємся, всєй правди ми нє знаєм". Вони не тікають, вони просто сидять і чекають, чим все це закінчиться. Вони можуть так і лишитися пасивною масою. Можуть стати більш активними, по мірі того як холодильник пустітиме, а кількість двохсотих зростатиме. На користь цього говорить той факт, що російська влада уникає мобілізації. CCCР розвалився далеко не через активні протести населення, наскільки я знаю... Крім того, радикали нє є єдиним фронтом. Там є різні течії, які будуть боротися одні з одними. Тому результат потенційного захоплення влади теж не є однозначним і прогнозованим.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 30 сер, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ця "дуже складна гра" може призвести до поразки України. Точніше до замороження конфлікту на теперішній границі. Типу Мінськ-3. *Агиля Рустамзаде звичайно об'єктивний експерт. Об'єктивно що РФ значно сильніша і багатша за нас. Відповідно перемога РФ - це ж самий об'єктивний розвиток подій. Правда?
Це ваша нічна страшилка...при чому вона протистоїть страшилкам від людей,які в рази ( а то й на порядок) краще від Вас розбираються в ситуації + на відміну від Вас вкладають у потрібний для них розвиток подій десятки мільярдів доларів...
Тому щоб пояснити самому собі Ваша думка це страшилка чи реалії.. Дайте відповідь на простих пару питань 1 Навіщо США і Заходу вкладати в Україну десятки мільярдів доларів..якщо по Вашому Україна має програти? Адже для того щоб Україна програла - навпаки треба зменшувати допомогу 2 Чи вигідно США і Заходу , відмовлятись від програми переходу на альтернативні джерела енергоспоживання і повертатись до вугілля - і при цьому чмирити Росію?
І ще пчток-дясоток таких питань , дозволять Вам зрозуміти що ви просто людина в якої власні страхи затуляють розум.
detroytred написав:.. як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали.
пока они это называют СВО, лупить не будут, ИМХО. При прямом вмешательстве Запада они переименуют это так как мы называем и влупят по критической инфраструктуре. Для того, чтобы мы попали в каменный век, достаточно вывести из строя крупные подстанции, сразу придется аварийно останавливать АЭС. Это несложно - они на виду, их не спрячешь, над каждой эшелонированное ПВО не поставишь. Даже ядрен батон не нужен. Терять им нечего, санкции уже закончились, а те что остались, больнее бьют по тем кто вводит. Можно много рассуждать о разногласиях в "башнях Кремля", но страна оторванная от мира может делать как заблагорассудится. Даже если влупят по нам ядрен батоном, что сделает Запад? Выразит озабоченность и пришлет противорадиационные противогазы? В ответ ударит? Спорим - нет. Один из генералов Пентагона на днях вообще сказал, что страх перед тактическим ЯО преувеличен, какбэ намекая. Короче, родителям я буржуйку купил, теперь думаю, что делать с квартирой. На днях еще куплю стабилизатор, а то останусь зимой без холодильника и кондера на отопление при критических скачках в сети.
Коллеги, писал тут на днях одну аналитику, и наткнулся на материал, напомнивший мне один нелепый вброс от будивельныка. Дословно уже не воспроизведу, но суть вброса была в том, что, якобы, не смотря на войну, бизнес мобилизовался и стал наполнять бюджет сверх плана и за себя, и за всех выехавших.
Что по этому поводу говорит нам профильное ведомство - комитет ВРУ по вопросам бюджета?
у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету в рамках здійснення контрольної функції проаналізовано оперативну інформацію Міністерства фінансів України /далі - Мінфін/ і Державної казначейської служби України /далі - Казначейство/ щодо виконання державного бюджету за січень-червень 2022 року, окремі рішення Кабінету Міністрів України з даного питання та відмічено, насамперед, таке. До загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 564,4 млрд грн, що менше уточненого плану на звітний період на 28,1 млрд грн, або на 4,7%
Итак, пункт 1: номинально, невыполнение плана по наполнению бюджета, пусть небольшое но есть.
Анализ в разрезе отдельных статей ещё интереснее:
Зокрема, варто відмітити, що до загального фонду надійшли міжнародні гранти (допомога) у сумі 79,3 млрд грн, а саме: гранти від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – у сумі 75,1 млрд грн (такі кошти не планувалися у державному бюджеті на п.р.),
Итак, пункт 2: 13 % поступлений в бюджет было обеспечено внешней помощью, которая в исходном плане вообще не предполагалась. Упали с неба, проще говоря.
Таким образом, наполнение бюджета за счёт ресурсов нашей экономики не дотянуло до плана суммарно на 17,7% или 103 млрд грн. Ни о каком "поднапряглись и перевыполнили" речь не идёт и близко.
Наконец, напомню, что это статистика за полугодие. Очистив её от показателей января и трёх недель февраля, мы, очевидно, получим ещё более выраженную просадку платежей реального бизнеса в период войны.