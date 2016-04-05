sequence написав:

detroytred написав: .. як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали.

.. як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали.

пока они это называют СВО, лупить не будут, ИМХО. При прямом вмешательстве Запада они переименуют это так как мы называем и влупят по критической инфраструктуре. Для того, чтобы мы попали в каменный век, достаточно вывести из строя крупные подстанции, сразу придется аварийно останавливать АЭС. Это несложно - они на виду, их не спрячешь, над каждой эшелонированное ПВО не поставишь. Даже ядрен батон не нужен.Терять им нечего, санкции уже закончились, а те что остались, больнее бьют по тем кто вводит.Можно много рассуждать о разногласиях в "башнях Кремля", но страна оторванная от мира может делать как заблагорассудится. Даже если влупят по нам ядрен батоном, что сделает Запад? Выразит озабоченность и пришлет противорадиационные противогазы? В ответ ударит? Спорим - нет. Один из генералов Пентагона на днях вообще сказал, что страх перед тактическим ЯО преувеличен, какбэ намекая.Короче, родителям я буржуйку купил, теперь думаю, что делать с квартирой. На днях еще куплю стабилизатор, а то останусь зимой без холодильника и кондера на отопление при критических скачках в сети.