sequence написав: Короче, родителям я буржуйку купил, теперь думаю, что делать с квартирой. На днях еще куплю стабилизатор, а то останусь зимой без холодильника и кондера на отопление при критических скачках в сети.
ИМХО. Реле напруги буде швидше та надійніше. Тільки потрібно буде встановити трохи вище нижню межу спрацювання ніж те що іде в штатному варіанті, та збільшити таймери включення при спрацюванні до 2-3 хвилин. Це як раз і потрібно для того щоб фреон у холодильному обладннанні стік вниз і був нормальний повторний пуск такого обладнання з компресорами. Тільки беріть на сходинку вище (якщо 25А то беріть на 32А, якщо 16 то реле на 25А, ну Ви зрозуміли логіку) ніж вхідний загальний вимикач який стоїть на квартиру. https://digitop.ua/uk/category/rele-naprugi/
detroytred написав:.. як зростає кількість вимагаючих отих тактичних ядерних ударів по Україні, по критичним об'єктам інфраструктури, щоб позамерзали.
пока они это называют СВО, лупить не будут, ИМХО. При прямом вмешательстве Запада они переименуют это так как мы называем и влупят по критической инфраструктуре. Для того, чтобы мы попали в каменный век, достаточно вывести из строя крупные подстанции, сразу придется аварийно останавливать АЭС. Это несложно - они на виду, их не спрячешь, над каждой эшелонированное ПВО не поставишь. Даже ядрен батон не нужен. Терять им нечего, санкции уже закончились, а те что остались, больнее бьют по тем кто вводит. Можно много рассуждать о разногласиях в "башнях Кремля", но страна оторванная от мира может делать как заблагорассудится. Даже если влупят по нам ядрен батоном, что сделает Запад? Выразит озабоченность и пришлет противорадиационные противогазы? В ответ ударит? Спорим - нет. Один из генералов Пентагона на днях вообще сказал, что страх перед тактическим ЯО преувеличен, какбэ намекая. Короче, родителям я буржуйку купил, теперь думаю, что делать с квартирой. На днях еще куплю стабилизатор, а то останусь зимой без холодильника и кондера на отопление при критических скачках в сети.
Цю проблему вже обговорювали і не раз. Така загроза(і вона реальна) існувала і існує і буде існувати до кінця війни. Але тоді буде повна ізоляція РФ. Тобто НІЯКИХ торгових стосунків. А це вже буде дуже серйозний удар по економіці РФ. З відповідними загрозами для влади. Не забуваємо що СРСР розпався в першу чергу через бідність людей. Тут ще додам, що Захід все менше і менше боїться погроз путіна. Там вже зрозуміли що безпосередніх загроз їм немає, а Україну їм не шкода. путін все більше і більше стає для них схожим на терориста ніж на "людину з якою можна домовитись".
sequence написав:пока они это называют СВО, лупить не будут, ИМХО. При прямом вмешательстве Запада они переименуют это так как мы называем и влупят по критической инфраструктуре
Да называть они это могут как угодно, а по факту - это война с применением всего спектра вооружений, кроме ядерного Поэтому аргумент, что пока называют СВО, то сдерживаются - так себе Напоминает Путинское "да мы ещё ничего и не начинали"
Начинали и делали, в Чернигове лупили по критической инфраструктуре "без зайвої рефлексії"
juristkostya написав:Коллеги, писал тут на днях одну аналитику, и наткнулся на материал, напомнивший мне один нелепый вброс от будивельныка. Дословно уже не воспроизведу, но суть вброса была в том, что, якобы, не смотря на войну, бизнес мобилизовался и стал наполнять бюджет сверх плана и за себя, и за всех выехавших.
Что по этому поводу говорит нам профильное ведомство - комитет ВРУ по вопросам бюджета?
До загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 564,4 млрд грн, що менше уточненого плану на звітний період на 28,1 млрд грн, або на 4,7%
Итак, пункт 1: номинально, невыполнение плана по наполнению бюджета, пусть небольшое но есть.
Анализ в разрезе отдельных статей ещё интереснее: Итак, пункт 2: 13 % поступлений в бюджет было обеспечено внешней помощью, которая в исходном плане вообще не предполагалась. Упали с неба, проще говоря.
Таким образом, наполнение бюджета за счёт ресурсов нашей экономики не дотянуло до плана суммарно на 17,7% или 103 млрд грн. Ни о каком "поднапряглись и перевыполнили" речь не идёт и близко.
А тепер вмикаємо мозок і замислюємося над тим, скільки підприємств зруйновано, а отже не сплачують податки? Якщо держава очікує на кінець цього року падіння ВВП на 40%, то на скільки мають впасти доходи бюджету за 1 півріччя? І якщо б ви дійсно були "в темі", то мали б знати, що не лише пан Будівельник сплачував податки наперед, а й чимала кількість підприємств, тому ваші претензії, мяко кажучи, необгрунтовані від слова зовсім.