RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2158215921602161
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:30

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?

це не мій особистий патріотизм, це психологія.

Слава Богу - Сашко щірий українець!
privet_vam
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:37

  V2 написав:241 депутат ВР від фракції СН, груп Довір, За майбутнє і створених на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва.

Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.

якщо правда - можна любими шляхами валити до Макса!

тутай добра не буде (((
privet_vam
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скільки їжі та ліків вкрали посадовці у запоріжців?

22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою іноземного походження – стільки отримало Запоріжжя. Для людей. А скільки до людей потрапило – невідомо.

Згідно з ухвалою, винесеною Вищим адміністративним судом, посадовці ЗОВА та мерії причетні до розкрадання описаною вище гуманітарної допомоги.

В документі йдеться, що навіть попри неодноразові звернення мешканців до ОВА з проханнями допомоги, допомогу люди не отримували.

Також НАБУ має докази щодо непоодиноких фактів продажу гуманітарки у мережах “АТБ”, “Сільпо” та аптек “Оптіма” та “Аптека низьких цін”

Тобто ліки, їжу, засоби гігієни вони нам продавали

Гуманітарку. Під час війни. Продавали.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 780
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А тепер вмикаємо мозок і замислюємося над тим, скільки підприємств зруйновано, а отже не сплачують податки?
спасибо за глубокую мысль. Действительно, откуда мне в Харькове знать про разруху, про массовый выезд людей? Теперь, благодаря вам, знаю.
juristkostya
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:11

  privet_vam написав:
  sashaqbl написав:_Mykola_
На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців, інженерів, педагогів...

виділене заброньовано - але чомусь якогось резонансу в суспільстві це не викликає!

цікаво чому?

пісі. тут постійно кажуть - бронь ойтівців викличе "бучу"! реально?


Можливо тому, що бронь "ойтівців" передбачає їх виїзд за кордон, а бронь науковців та педагогів - лише відтермінування мобілізації тобто без дозволу на виїзд за кордон.
Але ж комусь шось завадило глянути чинні законодавчі документи щодо мобілізації і воно волає, не розуміючи сутність питання.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:35

  juristkostya написав:
  fler написав:А тепер вмикаємо мозок і замислюємося над тим, скільки підприємств зруйновано, а отже не сплачують податки?
спасибо за глубокую мысль. Действительно, откуда мне в Харькове знать про разруху, про массовый выезд людей? Теперь, благодаря вам, знаю.


Хз в якому ви Харкові, якщо пишете таку чухню, не розуміючи прості причини зменшення податкових надходжень до бюджету :roll: Може десь безвилазно у підвалі :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:не розуміючи прості причини зменшення податкових надходжень до бюджету
почему вы так решили?
juristkostya
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:40

  fler написав:Можливо тому, що бронь "ойтівців" передбачає їх виїзд за кордон, а бронь науковців та педагогів - лише відтермінування мобілізації тобто без дозволу на виїзд за кордон.
Але ж комусь шось завадило глянути чинні законодавчі документи щодо мобілізації і воно волає, не розуміючи сутність питання.

це де таке було написано чи сказано :?:

Бронь передбачає віїзд за кордон? чо реально?
privet_vam
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  privet_vam написав:це де таке було написано чи сказано :?:
нигде.
fler обожает поспорить с тем, что сама нафантазировала.
juristkostya
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2158215921602161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101580
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 463055
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1427)
30.08.2022 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.