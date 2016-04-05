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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:30
sashaqbl написав: _hunter написав:
Т.е. я вас правильно понял? -- весь ваш светлый патриотизм и Родина превыше всего -- заканчиваются на анектоте "но у соседа будет в два раза больше"?
це не мій особистий патріотизм, це психологія
.
Слава Богу - Сашко щірий українець!
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:37
V2 написав:
241 депутат ВР від фракції СН, груп Довір, За майбутнє і створених на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва.Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги
.
якщо правда - можна любими шляхами валити до Макса!
тутай добра не буде (((
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:41
Скільки їжі та ліків вкрали посадовці у запоріжців?
22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою іноземного походження – стільки отримало Запоріжжя. Для людей. А скільки до людей потрапило – невідомо.
Згідно з ухвалою, винесеною Вищим адміністративним судом, посадовці ЗОВА та мерії причетні до розкрадання описаною вище гуманітарної допомоги.
В документі йдеться, що навіть попри неодноразові звернення мешканців до ОВА з проханнями допомоги, допомогу люди не отримували.
Також НАБУ має докази щодо непоодиноких фактів продажу гуманітарки у мережах “АТБ”, “Сільпо” та аптек “Оптіма” та “Аптека низьких цін”
Тобто ліки, їжу, засоби гігієни вони нам продавали
Гуманітарку. Під час війни. Продавали.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:59
fler написав:
А тепер вмикаємо мозок і замислюємося над тим, скільки підприємств зруйновано, а отже не сплачують податки?
спасибо за глубокую мысль. Действительно, откуда мне в Харькове знать про разруху, про массовый выезд людей? Теперь, благодаря вам, знаю.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:11
privet_vam написав: sashaqbl написав:_Mykola_
На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців
, інженерів, педагогів
...
виділене заброньовано - але чомусь якогось резонансу в суспільстві це не викликає!
цікаво чому?
пісі. тут постійно кажуть - бронь ойтівців викличе "бучу"! реально?
Можливо тому, що бронь "ойтівців" передбачає їх виїзд за кордон, а бронь науковців та педагогів - лише відтермінування мобілізації тобто без дозволу на виїзд за кордон.
Але ж комусь шось завадило глянути чинні законодавчі документи щодо мобілізації і воно волає, не розуміючи сутність питання.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:35
juristkostya написав: fler написав:
А тепер вмикаємо мозок і замислюємося над тим, скільки підприємств зруйновано, а отже не сплачують податки?
спасибо за глубокую мысль. Действительно, откуда мне в Харькове знать про разруху, про массовый выезд людей? Теперь, благодаря вам, знаю.
Хз в якому ви Харкові, якщо пишете таку чухню, не розуміючи прості причини зменшення податкових надходжень до бюджету
Може десь безвилазно у підвалі
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:37
fler написав:
не розуміючи прості причини зменшення податкових надходжень до бюджету
почему вы так решили?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:40
fler написав:
Можливо тому, що бронь "ойтівців" передбачає їх виїзд за кордон
, а бронь науковців та педагогів - лише відтермінування мобілізації тобто без дозволу на виїзд за кордон.
Але ж комусь шось завадило глянути чинні законодавчі документи щодо мобілізації і воно волає, не розуміючи сутність питання.
це де таке було написано чи сказано
Бронь передбачає віїзд за кордон? чо реально?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:45
privet_vam написав:
це де таке було написано чи сказано
нигде.
fler обожает поспорить с тем, что сама нафантазировала.
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