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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  privet_vam написав:хотел + поставить, а тут нельзя.
та наплюйте вы на эти плюсики. Я б их вообще убрал, развели тут рай для имбецилов....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 20:13

  privet_vam написав:
  sashaqbl написав:_Mykola_ є така історія, не знаю, наскільки правдива, що наркобарон спалив 2 млн. доларів, щоб обігріти свою доньку.
На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців, інженерів, педагогів...

виділене заброньовано - але чомусь якогось резонансу в суспільстві це не викликає!

цікаво чому?

пісі. тут постійно кажуть - бронь ойтівців викличе "бучу"! реально?

на дорогах пиляли аж гай шумів! "бучу" бачили? і тут її не буде!

піпісі. просто комусь не занесли - а так все просто вже б було!


якби хтось уважно вчитався в документи про бронбвання, то б побачив би що ці "педагоги" - це виключно працівники закладів вищої (і біля вищої) освіти. так що хвилю тут гнати потреби немає ніякої. і цих "науковців" та "педагогів" разом в рази, а то на порядок менше ніж "ойтівців". а враховуюи той факт що кожен з них в середньому щонайменше вдвічі старший за середнього "ойтівця" (а науковці взагалі %% на 90+ діди давно пенсійного віку, якщо мова справді про науковвців, а не про киву з януковичем) то пост взагалі ні про що.

  juristkostya написав:
  privet_vam написав:це де таке було написано чи сказано :?:
нигде.
fler обожает поспорить с тем, что сама нафантазировала.


бронь не є автоматичним дозволом на виїзд, всеодно потрібно подавати чєлобітну воєнкому на дозвіл на виїзд. а тут вже як карта ляже.
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