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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:54
privet_vam написав:
хотел + поставить, а тут нельзя.
та наплюйте вы на эти плюсики. Я б их вообще убрал, развели тут рай для имбецилов....
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juristkostya
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Додано: Вів 30 сер, 2022 20:13
privet_vam написав: sashaqbl написав:_Mykola_
є така історія, не знаю, наскільки правдива, що наркобарон спалив 2 млн. доларів, щоб обігріти свою доньку.
На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців
, інженерів, педагогів
...
виділене заброньовано - але чомусь якогось резонансу в суспільстві це не викликає!
цікаво чому?
пісі. тут постійно кажуть - бронь ойтівців викличе "бучу"! реально?
на дорогах пиляли аж гай шумів! "бучу" бачили? і тут її не буде!
піпісі. просто комусь не занесли - а так все просто вже б було!
якби хтось уважно вчитався в документи про бронбвання, то б побачив би що ці "педагоги" - це виключно працівники закладів вищої (і біля вищої) освіти. так що хвилю тут гнати потреби немає ніякої. і цих "науковців" та "педагогів" разом в рази, а то на порядок менше ніж "ойтівців". а враховуюи той факт що кожен з них в середньому щонайменше вдвічі старший за середнього "ойтівця" (а науковці взагалі %% на 90+ діди давно пенсійного віку, якщо мова справді про науковвців, а не про киву з януковичем) то пост взагалі ні про що.
juristkostya написав: privet_vam написав:
це де таке було написано чи сказано
нигде.
fler обожает поспорить с тем, что сама нафантазировала.
бронь не є автоматичним дозволом на виїзд, всеодно потрібно подавати чєлобітну воєнкому на дозвіл на виїзд. а тут вже як карта ляже.
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