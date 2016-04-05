sashaqbl написав:_Mykola_ є така історія, не знаю, наскільки правдива, що наркобарон спалив 2 млн. доларів, щоб обігріти свою доньку. На жаль, на мою думку, наше суспільство опинилося в тій самій ситуації, коли доведеться палити у війні своїх науковців, інженерів, педагогів...
виділене заброньовано - але чомусь якогось резонансу в суспільстві це не викликає!
цікаво чому?
пісі. тут постійно кажуть - бронь ойтівців викличе "бучу"! реально?
на дорогах пиляли аж гай шумів! "бучу" бачили? і тут її не буде!
піпісі. просто комусь не занесли - а так все просто вже б було!
якби хтось уважно вчитався в документи про бронбвання, то б побачив би що ці "педагоги" - це виключно працівники закладів вищої (і біля вищої) освіти. так що хвилю тут гнати потреби немає ніякої. і цих "науковців" та "педагогів" разом в рази, а то на порядок менше ніж "ойтівців". а враховуюи той факт що кожен з них в середньому щонайменше вдвічі старший за середнього "ойтівця" (а науковці взагалі %% на 90+ діди давно пенсійного віку, якщо мова справді про науковвців, а не про киву з януковичем) то пост взагалі ні про що.
juristkostya написав:
privet_vam написав:це де таке було написано чи сказано
нигде. fler обожает поспорить с тем, что сама нафантазировала.
бронь не є автоматичним дозволом на виїзд, всеодно потрібно подавати чєлобітну воєнкому на дозвіл на виїзд. а тут вже як карта ляже.
V2 написав:241 депутат ВР від фракції СН, груп Довір, За майбутнє і створених на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва.
Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.
Як на мене, то ніякої тут зради вже немає. Зрада була до війни. Якщо залишилась дорожня техніка - то нехай працює. Нема сенсу їй простаювати. Витрати на армію мають на 100% фінансуватися з друкарсього станку.
juristkostya написав:Коллеги, писал тут на днях одну аналитику, и наткнулся на материал, напомнивший мне один нелепый вброс от будивельныка. Дословно уже не воспроизведу, но суть вброса была в том, что, якобы, не смотря на войну, бизнес мобилизовался и стал наполнять бюджет сверх плана и за себя, и за всех выехавших.
Что по этому поводу говорит нам профильное ведомство - комитет ВРУ по вопросам бюджета?
у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету в рамках здійснення контрольної функції проаналізовано оперативну інформацію Міністерства фінансів України /далі - Мінфін/ і Державної казначейської служби України /далі - Казначейство/ щодо виконання державного бюджету за січень-червень 2022 року, окремі рішення Кабінету Міністрів України з даного питання та відмічено, насамперед, таке. До загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 564,4 млрд грн, що менше уточненого плану на звітний період на 28,1 млрд грн, або на 4,7%
Итак, пункт 1: номинально, невыполнение плана по наполнению бюджета, пусть небольшое но есть.
Анализ в разрезе отдельных статей ещё интереснее:
Зокрема, варто відмітити, що до загального фонду надійшли міжнародні гранти (допомога) у сумі 79,3 млрд грн, а саме: гранти від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – у сумі 75,1 млрд грн (такі кошти не планувалися у державному бюджеті на п.р.),
Итак, пункт 2: 13 % поступлений в бюджет было обеспечено внешней помощью, которая в исходном плане вообще не предполагалась. Упали с неба, проще говоря.
Таким образом, наполнение бюджета за счёт ресурсов нашей экономики не дотянуло до плана суммарно на 17,7% или 103 млрд грн. Ни о каком "поднапряглись и перевыполнили" речь не идёт и близко.
Наконец, напомню, что это статистика за полугодие. Очистив её от показателей января и трёх недель февраля, мы, очевидно, получим ещё более выраженную просадку платежей реального бизнеса в период войны.
вы уж если начали писать что кто то делает вброс так сами тем же не занимайтесь. а то передергивание информации на лицо. если уж написали что падение поступлений налоговых в бюджет упало на 17% так сразу же приводите на сколько упало ВВП. или вы любитель что то выпятить а что то примолчать? и если ВВП упало больше чем на 17% то таки да - оставшийся бизнес напрягся и платит не только за себя но и за соседа. пусть не в 100% объеме за соседа но все же платит.
privet_vam написав:а у Витренко вдома тоже температура будет ниже? или это касается только плебса?
Ещё одно, от вас за версту ботятиной несёт.
эта группа турецко-львовских писателей на форуме давно.Банят,но их сюда тянет
ДЕНЬГИ Политолог Охрименко: Управляемый Витренко "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц
Сегодня 22.16
Витренко возглавляет "Нафтогаз" с апреля 2021 года
АО "НАК "Нафтогаз України" заключило договор аренды на девять лет с ежемесячной платой более $440 тыс., хотя у компании есть несколько собственных административных зданий и ряд других действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева, написал в своем Facebook политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Управляемый Юрием Витренко НАК "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц. От источника в НАК "Нафтогаз" стали известны подробности данной схемы из Telegram-каналов. 21 сентября 2020 года между ПАО "Недвижимость столицы" (далее – арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО "НАК "Нафтогаз України" (далее – арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В. заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр Нillfort Business Mansion), расположенного по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 м² (далее – договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям договора, он заключен на четыре года, а размер ежемесячной арендной платы составляет $440 668, причем НАК "Нафтогаз України" должен был оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме $6 610 020. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", – описал ситуацию Охрименко.
Он сообщил, что арендодатель не сделал ремонт в оговоренный срок, и поэтому к договору было подписано дополнительное соглашение.
"27 августа 2021 года между арендатором в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендодателем в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрированное в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия договора с четырех до девяти лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть $15 864 048. Также увеличена общая расчетная сумма по договору с $26 440 080 до $47 592 144", – написал политолог.
Охрименко напомнил, что все это происходило в то время, когда многие сотрудники работали дистанционно из-за карантина, связанного с COVID-19.
"На момент заключения договора АО "НАК "Нафтогаз України" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий группы "Нафтогаз", а также ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части г. Киева. С учетом введения в 2020 году карантина в Украине из-за короновирусной болезни и перевода сотрудников на дистанционную форму работы управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. м² на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (девять лет) и ежемесячной платой $440 668 при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз України", – подытожил политический эксперт. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/politol ... 23869.html
Чего-то по "нашему" Охрименко соскучились, для него отечественная коррупция(подпитанная москальскими деньгами) - это ВСЁ!
slonomag написав:Я донатил до 25 мая, за 3 месяца около 100к грн. Как и весь офис (ИТ), кто больше, кто меньше. Потом конечно уже обидно стало что ты помогаешь, а к тебе как к рабу относятся. И никто же не против, поставьте ценник 5к уе (например) или 500-1000уе/месяц и отпустите нас бесполезных. Только вот чето власть все никак не додумается до этого. Последний закон не в счет, там только 10% себя можно отправить за границу, а хотелось бы целиком как-то...
Тобто коли ви отримували безкоштовну освіту, користувались безкоштовною медициною, обороною з 14го року, ви не почувались рабом. А як треба це все повертати - то вже рабом почуваєтесь...
Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?
- Значит на транспортировку снарядов, БК. - Крайний случай восстанавливать разрушенное.(это если не военно обязанный)
airmax78 написав:Складне питання. В нашій країні, нажаль, миттево призвело до чергової хвилі корупції. Мені всеж таки здається, що тих хто хоче виїхати - потрібно відпустити. Але це повинно фіксуватись і така людина вже ніколи не повинна претендувати ані на будь-які державні посади, ані на обрання в місцеві та центральні органи самоврядування, включаючи ВРУ (себе також маю на увазі). А зараз окрім відвертої корупції та лівих волонтерських посвідчень, вже є категорії людей "за сортами": наприклад депутати ВРУ та працівники держкомпаній та банків, які вільно перетинають кордон. Але ж при цьому і в ВСУ не повинно бути тих, хто жодної доби не перебуваючи на передовій красується в формі в центрі Києва, а після війни буде ходити Крещатиком як герой і користуватися всіми можливими пільгами.