edvardd написав:❗️❗️Термінова оперативна інформація!
Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.
Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .
На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.
❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.
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Рекомендовал бы сегодня обратить внимание на небо при закате!
Тему лучше не поднимать.