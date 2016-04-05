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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:26

  slonomag написав:
  sashaqbl написав:
  slonomag написав:Я донатил до 25 мая, за 3 месяца около 100к грн. Как и весь офис (ИТ), кто больше, кто меньше. Потом конечно уже обидно стало что ты помогаешь, а к тебе как к рабу относятся. И никто же не против, поставьте ценник 5к уе (например) или 500-1000уе/месяц и отпустите нас бесполезных. Только вот чето власть все никак не додумается до этого. Последний закон не в счет, там только 10% себя можно отправить за границу, а хотелось бы целиком как-то...

Тобто коли ви отримували безкоштовну освіту, користувались безкоштовною медициною, обороною з 14го року, ви не почувались рабом. А як треба це все повертати - то вже рабом почуваєтесь...

Ну я как бы налоги плачу за это все. И дальше готов платить. Просто я умею зарабатывать раз в 100 лучше чем окопы рыть. Так уж сложилось. И я всего навсего прошу учесть мои скиллы и использовать из рационально. Я же не отказываюсь от помощи гос-ву, я не против платить и единоразово, и ежемесячно до окончания войны, просто я не понимаю чем деньги, присланные от меня свифтом из Польши плохие? Они не настоящие? Почему я должен скидываться на помощь гос-ву сидя тут (и страдать без семьи), а не там (будучи с семьей)? Какая практическая польза от нахождения моего тела тут?

- Значит на транспортировку снарядов, БК.
- Крайний случай восстанавливать разрушенное.(это если не военно обязанный)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:29

  airmax78 написав:Складне питання. В нашій країні, нажаль, миттево призвело до чергової хвилі корупції. Мені всеж таки здається, що тих хто хоче виїхати - потрібно відпустити. Але це повинно фіксуватись і така людина вже ніколи не повинна претендувати ані на будь-які державні посади, ані на обрання в місцеві та центральні органи самоврядування, включаючи ВРУ (себе також маю на увазі).
А зараз окрім відвертої корупції та лівих волонтерських посвідчень, вже є категорії людей "за сортами": наприклад депутати ВРУ та працівники держкомпаній та банків, які вільно перетинають кордон.
Але ж при цьому і в ВСУ не повинно бути тих, хто жодної доби не перебуваючи на передовій красується в формі в центрі Києва, а після війни буде ходити Крещатиком як герой і користуватися всіми можливими пільгами.

Вот и будем делать её Нашей!
- Украинской!
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:34

  BIGor написав:
  Puente написав:наприклад від 200000 євро , а не гривень ) . Не маєш зараз - оформляєш міжнародний кредит . Багато хто піде на це ?

99% жителів України ніколи не тримали в руках навіть 20 000 євро, а Ви тут про 200 000 євро. Цікаво Ви оцінили хрінову медицину і освіту які "умовно" безкоштовні.

Стыдно,.... :oops:
За Вас стыдно!
Что Вы до сих пор не понимаете, что такое "деньги", и что их не заменить казначейской бумагой, когда нужны пушки и снаряды.
За тем строительные материалы, и.....
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:38

  edvardd написав:❗️❗️Термінова оперативна інформація!

Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

Населені пункти Щербаки та Нестерянка - взяті під контроль ЗСУ.
В самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ .

На вулицях, в тому числі в центрі міста, чути стрілянину і вибухи. Російські військові, впершу чергу "Вагнерівці" починають відступ на облаштовані позиції на ЗАЕС, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту та штурмувати ЗАЕС.

❗️Цивільним персоналом прикриваються як живим щитом.

:evil:
.......................................................
Рекомендовал бы сегодня обратить внимание на небо при закате!
Тему лучше не поднимать.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:05

ТАСС

⚡️Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сказали в ЦКБ.
t.me/tass_agency/153102
42.3Kviewsedited
Aug 30 at 23:21
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 01:54

  mephala написав:
вы уж если начали писать что кто то делает вброс так сами тем же не занимайтесь.
а то передергивание информации на лицо.
если уж написали что падение поступлений налоговых в бюджет упало на 17% так сразу же приводите на сколько упало ВВП. или вы любитель что то выпятить а что то примолчать?
и если ВВП упало больше чем на 17% то таки да - оставшийся бизнес напрягся и платит не только за себя но и за соседа. пусть не в 100% объеме за соседа но все же платит.

Не понимаю, зачем вы мне пишите эти очевидные вещи. Лучше напишите будивельныку, что со своим "бизнес наполняет бюджет сверх плана" он явно промахнулся.
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