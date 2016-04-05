mephala написав:
вы уж если начали писать что кто то делает вброс так сами тем же не занимайтесь.
а то передергивание информации на лицо.
если уж написали что падение поступлений налоговых в бюджет упало на 17% так сразу же приводите на сколько упало ВВП. или вы любитель что то выпятить а что то примолчать?
и если ВВП упало больше чем на 17% то таки да - оставшийся бизнес напрягся и платит не только за себя но и за соседа. пусть не в 100% объеме за соседа но все же платит.
Не понимаю, зачем вы мне пишите эти очевидные вещи. Лучше напишите будивельныку, что со своим "бизнес наполняет бюджет сверх плана" он явно промахнулся.