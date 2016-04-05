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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 01:54

  mephala написав:
вы уж если начали писать что кто то делает вброс так сами тем же не занимайтесь.
а то передергивание информации на лицо.
если уж написали что падение поступлений налоговых в бюджет упало на 17% так сразу же приводите на сколько упало ВВП. или вы любитель что то выпятить а что то примолчать?
и если ВВП упало больше чем на 17% то таки да - оставшийся бизнес напрягся и платит не только за себя но и за соседа. пусть не в 100% объеме за соседа но все же платит.

Не понимаю, зачем вы мне пишите эти очевидные вещи. Лучше напишите будивельныку, что со своим "бизнес наполняет бюджет сверх плана" он явно промахнулся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:55

  juristkostya написав:
  mephala написав:
вы уж если начали писать что кто то делает вброс так сами тем же не занимайтесь.
а то передергивание информации на лицо.
если уж написали что падение поступлений налоговых в бюджет упало на 17% так сразу же приводите на сколько упало ВВП. или вы любитель что то выпятить а что то примолчать?
и если ВВП упало больше чем на 17% то таки да - оставшийся бизнес напрягся и платит не только за себя но и за соседа. пусть не в 100% объеме за соседа но все же платит.

Не понимаю, зачем вы мне пишите эти очевидные вещи. Лучше напишите будивельныку, что со своим "бизнес наполняет бюджет сверх плана" он явно промахнулся.


вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
mephala
 
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