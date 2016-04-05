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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:55

juristkostya

вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:12

  GALeon написав:Скільки їжі та ліків вкрали посадовці у запоріжців?

22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою іноземного походження – стільки отримало Запоріжжя. Для людей. А скільки до людей потрапило – невідомо.

Згідно з ухвалою, винесеною Вищим адміністративним судом, посадовці ЗОВА та мерії причетні до розкрадання описаною вище гуманітарної допомоги.

В документі йдеться, що навіть попри неодноразові звернення мешканців до ОВА з проханнями допомоги, допомогу люди не отримували.

Також НАБУ має докази щодо непоодиноких фактів продажу гуманітарки у мережах “АТБ”, “Сільпо” та аптек “Оптіма” та “Аптека низьких цін”

Тобто ліки, їжу, засоби гігієни вони нам продавали

Гуманітарку. Під час війни. Продавали.


Трупа Маріупольського драмтеатру планує вистави й тур на росію

Драмтеатр знищений росіянами

Трупа знищеного Маріупольського Драмтеатру, планує вистави та тур по Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Трупа Маріупольського Драм Театру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по росіі.

Організатор «росконцерт».

Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання." - напсиав Андрющенко.

Бомбардування Маріупольського театру — руйнування Донецького драматичного театру в Маріуполі у результаті бомбового авіаційного удару російськими Збройними силами 16 березня 2022 року.

Будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище під час блокади міста. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів за дні до 16 березня.
jump
 
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