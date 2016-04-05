juristkostya
вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:55
juristkostya
вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
Додано: Сер 31 сер, 2022 08:12
Трупа Маріупольського драмтеатру планує вистави й тур на росію
Драмтеатр знищений росіянами
Трупа знищеного Маріупольського Драмтеатру, планує вистави та тур по Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Трупа Маріупольського Драм Театру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по росіі.
Організатор «росконцерт».
Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання." - напсиав Андрющенко.
Бомбардування Маріупольського театру — руйнування Донецького драматичного театру в Маріуполі у результаті бомбового авіаційного удару російськими Збройними силами 16 березня 2022 року.
Будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище під час блокади міста. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів за дні до 16 березня.
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