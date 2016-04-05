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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2160216121622163>
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:55

juristkostya

вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:12

  GALeon написав:Скільки їжі та ліків вкрали посадовці у запоріжців?

22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою іноземного походження – стільки отримало Запоріжжя. Для людей. А скільки до людей потрапило – невідомо.

Згідно з ухвалою, винесеною Вищим адміністративним судом, посадовці ЗОВА та мерії причетні до розкрадання описаною вище гуманітарної допомоги.

В документі йдеться, що навіть попри неодноразові звернення мешканців до ОВА з проханнями допомоги, допомогу люди не отримували.

Також НАБУ має докази щодо непоодиноких фактів продажу гуманітарки у мережах “АТБ”, “Сільпо” та аптек “Оптіма” та “Аптека низьких цін”

Тобто ліки, їжу, засоби гігієни вони нам продавали

Гуманітарку. Під час війни. Продавали.


Трупа Маріупольського драмтеатру планує вистави й тур на росію

Драмтеатр знищений росіянами

Трупа знищеного Маріупольського Драмтеатру, планує вистави та тур по Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Трупа Маріупольського Драм Театру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по росіі.

Організатор «росконцерт».

Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання." - напсиав Андрющенко.

Бомбардування Маріупольського театру — руйнування Донецького драматичного театру в Маріуполі у результаті бомбового авіаційного удару російськими Збройними силами 16 березня 2022 року.

Будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище під час блокади міста. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів за дні до 16 березня.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:09

  mephala написав:juristkostya

вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?

Вы вообще бюджет хоть раз открывали? Так полюбопытствуйте.
Там нет "с Васи в этом году 100 миллионов, с Пети 150", там есть "надо собрать миллиард по всей стране". Когда вместо миллиарда собрано 700 млн - это отражается в отчёте как "недовыполнение доходной части бюджета".
О чём и докладывает контрольная инстанция.
Всё остальное ваши эмоции.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Особливо правильно він сказав про те що активні(проти влади) виїжджають, тим самим зменшують проблеми влади. Без "активних" не буде протестів, нічого не буде.

Є два моменти. По-перше, в авторитарній країні неможливо виміряти настрої населення - будь-яке соцопитування сприймається як тест на лояльність владі, з відповідними результатими. А по-друге, є купа прикладів, коли "мертве" суспільство без начебто жодних протестних настроїв, раптово вибухало. Приклади Румунії, Лівії, Сирії це демонструють. А арабська весна показує, що холодильник може призвести до спалаху насилля в критичний момент.
Я не стверджую, що так буде, але однозначно виключати такий розвиток подій я би не став...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:33

  juristkostya написав:
  mephala написав:juristkostya

вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?

Вы вообще бюджет хоть раз открывали? Так полюбопытствуйте.
Там нет "с Васи в этом году 100 миллионов, с Пети 150", там есть "надо собрать миллиард по всей стране". Когда вместо миллиарда собрано 700 млн - это отражается в отчёте как "недовыполнение доходной части бюджета".
О чём и докладывает контрольная инстанция.
Всё остальное ваши эмоции.


А ви хоч раз бізнес вели? Ви нічого не плануєте коли його ведете? Про що і доповідає бізнес -надходження в бюджет понадпланові.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:41

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Особливо правильно він сказав про те що активні(проти влади) виїжджають, тим самим зменшують проблеми влади. Без "активних" не буде протестів, нічого не буде.

Є два моменти. По-перше, в авторитарній країні неможливо виміряти настрої населення - будь-яке соцопитування сприймається як тест на лояльність владі, з відповідними результатими. А по-друге, є купа прикладів, коли "мертве" суспільство без начебто жодних протестних настроїв, раптово вибухало. Приклади Румунії, Лівії, Сирії це демонструють. А арабська весна показує, що холодильник може призвести до спалаху насилля в критичний момент.
Я не стверджую, що так буде, але однозначно виключати такий розвиток подій я би не став...

Ще раз: без "активних"(лідерів) нічого не буде. Яскравий приклад Білорусь.
путін не дурак - вбив Нємцова, "усунув" Навального і інших.
Тому я думаю Майдан в РФ неможливий в принципі. Як мінімум Майдан(тільки він) путіна не скине.
*за Румунію, Лівію, Сирію не скажу, не вникав в деталі цих протестів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:без "активних"(лідерів) нічого не буде.

Окей, в Сирію, Лівію, Румунію ви не вникали. Майдан 2014 - хто був активним лідером протестів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:57

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:без "активних"(лідерів) нічого не буде.

Окей, в Сирію, Лівію, Румунію ви не вникали. Майдан 2014 - хто був активним лідером протестів?

Яценюк, Кличко, Тягнибок, були політичні партії, які підтримувати протест. Та сама Тимошенко, той самий Турчинов.
Серйозні політичні фігури.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Яценюк, Кличко, Тягнибок, були політичні партії, які підтримувати протест. Та сама Тимошенко, той самий Турчинов.
Серйозні політичні фігури.

Ви ще порошенка забули. Це виидні політичні фігури, які підтримували протест, але я б не став їх називати лідерами.
Як на мене, ви намагаєтесь все спростити. Так, лідери - це плюс для протестів, але одночасно й мінус - тому що їх легко обезголовити.
Тому останні десятиліття купа прикладів децентралізованих протестів в арабських країнах. Для цього потрібен тільки достатній рівень протестних настроїв у суспільстві.
Щодо Білорусі - то, як на мене, радикалізація суспільства була значно нижча, ніж радикалізація влади, що й призвело до поразки протестів.
Чи будуть в Росії протести? Не знаю, може будуть, може й ні. Але в будь-якому разі, радикалізація російського суспільства досить сильна і кількість людей з досвідом бойових дій достатня, щоб ці протести були кривавими, на рівні Сирії чи Лівії. Роскомнадзор поки що з телеграмом справитися не може в достатньо швидкі терміни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:33

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Яценюк, Кличко, Тягнибок, були політичні партії, які підтримувати протест. Та сама Тимошенко, той самий Турчинов.
Серйозні політичні фігури.

Ви ще порошенка забули. Це виидні політичні фігури, які підтримували протест, але я б не став їх називати лідерами.
Як на мене, ви намагаєтесь все спростити. Так, лідери - це плюс для протестів, але одночасно й мінус - тому що їх легко обезголовити.
Тому останні десятиліття купа прикладів децентралізованих протестів в арабських країнах. Для цього потрібен тільки достатній рівень протестних настроїв у суспільстві.
Щодо Білорусі - то, як на мене, радикалізація суспільства була значно нижча, ніж радикалізація влади, що й призвело до поразки протестів.
Чи будуть в Росії протести? Не знаю, може будуть, може й ні. Але в будь-якому разі, радикалізація російського суспільства досить сильна і кількість людей з досвідом бойових дій достатня, щоб ці протести були кривавими, на рівні Сирії чи Лівії. Роскомнадзор поки що з телеграмом справитися не може в достатньо швидкі терміни.

До чого тут Сирія чи Лівія? Структура влади в РФ зовсім не така як в Азії. РФ дуже централізована влада і достатньо сильна і лояльна для подавлення будь-яких протестів(силовими методами, звичайно).

Тобто будь в РФ Майдан аналогічний українському - танки би тупо заїхали на Хрещатик і всіх розстріляли би в перший день. І нічого не було б після цього!(на відміну від України) А Майдан в іншому місті(не Москві) тупо би ігнорувався і ні на що б не вплинув.

Тому такого як там в РФ точно не буде. В РФ 100% не буде ніяких кривавих протестів. Люди з досвідом бойових дій не пригодяться, як мінімум тому що у влади значно більше людей і засобів щоб їх тупо вбивати.
andrijk777
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