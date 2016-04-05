ДЕНЬГИПолитолог Охрименко:Вчера 22.16Витренко возглавляет "Нафтогаз" с апреля 2021 годаАО "НАК "Нафтогаз України" заключило договор аренды на девять лет с ежемесячной платой более $440 тыс., хотя у компании есть несколько собственных административных зданий и ряд других действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева, написал в своем Facebook политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко."Управляемая Юрием Витренко НАК "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц. От источника в НАК "Нафтогаз" стали известны подробности данной схемы из Telegram-каналов. 21 сентября 2020 года между ПАО "Недвижимость столицы" (далее – арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО "НАК "Нафтогаз України" (далее – арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В. заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр Нillfort Business Mansion), расположенного по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 м² (далее – договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям договора, он заключен на четыре года, а размер ежемесячной арендной платы составляет $440 668, причем НАК "Нафтогаз України" должна была оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме $6 610 020. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", – описал ситуацию Охрименко.Он сообщил, что арендодатель не сделал ремонт в оговоренный срок, и поэтому к договору было подписано дополнительное соглашение."27 августа 2021 года между арендатором в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендодателем в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрированное в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия договора с четырех до девяти лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть $15 864 048. Также увеличена общая расчетная сумма по договору с $26 440 080 до $47 592 144", – написал политолог.Охрименко напомнил, что все это происходило в то время, когда многие сотрудники работали дистанционно из-за карантина, связанного с COVID-19."На момент заключения договора АО "НАК "Нафтогаз України" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий группы "Нафтогаз", а также ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части г. Киева. С учетом введения в 2020 году карантина в Украине из-за короновирусной болезни и перевода сотрудников на дистанционную форму работы управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. м² на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (девять лет) и ежемесячной платой $440 668 при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз України", – подытожил политический эксперт.Больше читайте тут: