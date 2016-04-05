mephala написав:А ви хоч раз бізнес вели? Ви нічого не плануєте коли його ведете? Про що і доповідає бізнес -надходження в бюджет понадпланові.
судя по всему, вы не читаете сообщения, на которые отвечаете. Такой стиль беседы, в принципе, возможен, но без меня.
Не понимаю к чему ваша претензия -- человек все правильно говорит.
juristkostya написав:
mephala написав:juristkostya
вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
Вы вообще бюджет хоть раз открывали? Так полюбопытствуйте. Там нет "с Васи в этом году 100 миллионов, с Пети 150", там есть "надо собрать миллиард по всей стране". Когда вместо миллиарда собрано 700 млн - это отражается в отчёте как "недовыполнение доходной части бюджета". О чём и докладывает контрольная инстанция. Всё остальное ваши эмоции.
В бюджете -- таки нету. Это -- таки отражается в отчёте. О чем вы умолчали (и на что mephala прямо намекает): _на следующий_ отчетный период конкретный налоговый инспектор начинает клевать мозги своим подшефным бизнесам с очень привлекательным предложением "а давайте вы сейчас налогов заплатите ххх гривен (а не как обычно) -- а я вам за это ...".
mephala написав:А ви хоч раз бізнес вели? Ви нічого не плануєте коли його ведете? Про що і доповідає бізнес -надходження в бюджет понадпланові.
судя по всему, вы не читаете сообщения, на которые отвечаете. Такой стиль беседы, в принципе, возможен, но без меня.
я якраз відповідаю по суті. це ви просто вбили собі в голову що коли кажуть про перевиконання то це тільки загальної суми держ бюджету стосується. хоча бізнес може казати за себе. самі собі вигадали, самі собі відповіли та ще й інших брудом облили. можете без мене далі дискутувати показуючи однобокість свого мислення.
ДЕНЬГИ Политолог Охрименко: Управляемый Витренко "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц
Вчера 22.16
Витренко возглавляет "Нафтогаз" с апреля 2021 года
АО "НАК "Нафтогаз України" заключило договор аренды на девять лет с ежемесячной платой более $440 тыс., хотя у компании есть несколько собственных административных зданий и ряд других действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева, написал в своем Facebook политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Управляемая Юрием Витренко НАК "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц. От источника в НАК "Нафтогаз" стали известны подробности данной схемы из Telegram-каналов. 21 сентября 2020 года между ПАО "Недвижимость столицы" (далее – арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО "НАК "Нафтогаз України" (далее – арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В. заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр Нillfort Business Mansion), расположенного по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 м² (далее – договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям договора, он заключен на четыре года, а размер ежемесячной арендной платы составляет $440 668, причем НАК "Нафтогаз України" должна была оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме $6 610 020. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", – описал ситуацию Охрименко.
Он сообщил, что арендодатель не сделал ремонт в оговоренный срок, и поэтому к договору было подписано дополнительное соглашение.
"27 августа 2021 года между арендатором в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендодателем в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрированное в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия договора с четырех до девяти лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть $15 864 048. Также увеличена общая расчетная сумма по договору с $26 440 080 до $47 592 144", – написал политолог.
Охрименко напомнил, что все это происходило в то время, когда многие сотрудники работали дистанционно из-за карантина, связанного с COVID-19.
"На момент заключения договора АО "НАК "Нафтогаз України" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий группы "Нафтогаз", а также ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части г. Киева. С учетом введения в 2020 году карантина в Украине из-за короновирусной болезни и перевода сотрудников на дистанционную форму работы управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. м² на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (девять лет) и ежемесячной платой $440 668 при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз України", – подытожил политический эксперт. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/politol ... 23869.html
mephala написав:juristkostya вы прикалыветесь? если бизнес платит за соседа это не сверх плана что ли?
Вы вообще бюджет хоть раз открывали? Так полюбопытствуйте. Там нет "с Васи в этом году 100 миллионов, с Пети 150", там есть "надо собрать миллиард по всей стране". Когда вместо миллиарда собрано 700 млн - это отражается в отчёте как "недовыполнение доходной части бюджета". О чём и докладывает контрольная инстанция. Всё остальное ваши эмоции.
Що знов маніпульнув? За пів року, по твоїм же словам треба зібрати 500+ млрд Зібрали 490+ млрд з яких 79 млрд донати =з бізнесу зібрали 420+ млрд
Поясни правдолюбцю Якого милого ти викривив пропорцію? написавши 1000 млн треба - 700 млн? Якщо справжня пропорція 1000 млн - 840 млн?
Це перше І тепер друге Те що тобі казали глянути - ВВП ВВП як впало? на 2% на 17%... При цьому, будеш ВВП рахувати - врахуй 40 млрд доларів військової допомоги ....
А потім поговоримо
ПС Зверніть увагу Зараз проходить чіткий водорозділ... 99% які пишуть російською= або корисний ідіот , або проплачена вата
ППС Ясно що моя думка для любителів російської - не указ... Але нехай російськолюби пояснять собі Чому той самий Дізель-ШОУ - перейшов на українську..Вони ж втрачають глядачів( бо завжди були орієнтовані на Східну Україну) Їм важко писати і показувати жарти українською.. Але вони чомусь вирішили що так правильно... А от наші... ніяк не визначаться їм куди до розумних чи красивих...
edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.
попахує триндєжом.
после 14:00 поеду под Васильевку, с ночёвкой, послушаю...
съездил, действительно трындёж, не знаю, зачем брати по зброе это вбросили, но наверное не зря... короче вчера, со старой линии фронта нас крыли миномёты, зато сегодня подтянулась по всей линии наша арта, это пэстня...с 6 утра в далеке крыли орков уже знакомыми активно-реактивными (не дешёвыми), возле , метров 500 работала скорее всего немецкая самоходка, уж очень звук специфический, вначале обычными 155ми, а потом пошло нечто - выглядит, как выстрел дуплетом, потом звук отлёта, как у реактивного самолёта, приход тоже двойной, скорее активно-реактивный, но сверхзвуковой, потому что второй звук выстрела, наверное это переход на сверхзвук, короче вещь...сидишь, звука вылета не слышишь, а оно накрывает...короче нарадовался я, но правда очень громко, особенно когда неожиданно, да и маневрировали они, короче из разных мест, хорошо хоть ответка не прилетала,хотя по другим стволам вдалеке я слышал работу града вначале...
класс:росія била по дерев'яних "HIMARS" дорогими ракетами "Калібр", - The Washington Post.
💬 «Після кількох тижнів у польових умовах приманки «витягли» з росії щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр» – початковий успіх, який дозволив Україні розширити виробництво копій для ширшого використання».