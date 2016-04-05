juristkostya написав:Я комментировал вполне конкретный вброс от будивельныка.
А що таке вкид? Я що не використав офіційних цифр? Чи я не маю права висказати свою точку зору по офіційній інформації? Так от Офіційна інформація за перший квартал - + 74 млрд грн Офіційна інформація за березень-липень - +2% до плану....
Це офіційно А все інше - це вкиди русоміровця кості, якому не подобаються поведінка підприємців/підприємств України - які дозволяють лупити цей русомір в пух і прах...
"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - повідомив голова дипломатії Євросоюзу Ж.Боррель. На пресконференції він пояснив, що візи будуть надаватися для тих росіян, хто виступає проти війни в Україні і представляє громадянське суспільство. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D Це загальне, але є і виняткове і не лише в ЄС. Отже, не видають візи росіянам: Естонія, Латвія, Литва, Чехія ввели обмеження за типом віз: Данія, Нідерланди, Бельгія, Японія видають лише в окремих випадках: Словаччина, Мальта ускладнили процедуру видачі: Норвегія, Болгарія https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yev ... 66888.html