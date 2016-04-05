juristkostya написав:Я комментировал вполне конкретный вброс от будивельныка.
А що таке вкид? Я що не використав офіційних цифр? Чи я не маю права висказати свою точку зору по офіційній інформації? Так от Офіційна інформація за перший квартал - + 74 млрд грн Офіційна інформація за березень-липень - +2% до плану....
Це офіційно А все інше - це вкиди русоміровця кості, якому не подобаються поведінка підприємців/підприємств України - які дозволяють лупити цей русомір в пух і прах...
"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - повідомив голова дипломатії Євросоюзу Ж.Боррель. На пресконференції він пояснив, що візи будуть надаватися для тих росіян, хто виступає проти війни в Україні і представляє громадянське суспільство. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D Це загальне, але є і виняткове і не лише в ЄС. Отже, не видають візи росіянам: Естонія, Латвія, Литва, Чехія ввели обмеження за типом віз: Данія, Нідерланди, Бельгія, Японія видають лише в окремих випадках: Словаччина, Мальта ускладнили процедуру видачі: Норвегія, Болгарія https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yev ... 66888.html
В Италии отменили концерт Жадана, потому что "собирать деньги на войну - незаконно"
О причине отмены концерта в Милане рассказал сам харьковский писатель и музыкант на своей странице в Facebook.
"Извините, но это незаконно в нашей стране - делать концерты и собирать деньги на войну", - написали организаторы концерта в Милане.
"Часть европейцев и дальше играются в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", - написал Жадан.
andrijk777 написав:Особливо правильно він сказав про те що активні(проти влади) виїжджають, тим самим зменшують проблеми влади. Без "активних" не буде протестів, нічого не буде.
Є два моменти. По-перше, в авторитарній країні неможливо виміряти настрої населення - будь-яке соцопитування сприймається як тест на лояльність владі, з відповідними результатими. А по-друге, є купа прикладів, коли "мертве" суспільство без начебто жодних протестних настроїв, раптово вибухало. Приклади Румунії, Лівії, Сирії це демонструють. А арабська весна показує, що холодильник може призвести до спалаху насилля в критичний момент. Я не стверджую, що так буде, але однозначно виключати такий розвиток подій я би не став...
Ще раз: без "активних"(лідерів) нічого не буде. Яскравий приклад Білорусь. путін не дурак - вбив Нємцова, "усунув" Навального і інших. Тому я думаю Майдан в РФ неможливий в принципі. Як мінімум Майдан(тільки він) путіна не скине. *за Румунію, Лівію, Сирію не скажу, не вникав в деталі цих протестів.
без активних лідерів таки нічого не буде - але ці лідери можуть з'явитися як раз вже в процесі заворушень.
руський бунт - "бессмысленный и беспощадный" - також може бути.
але як на мене - росіяне ще не дозріли, ще треба подальшого погіршення, ще ця ейфорія "мочи хохлов" не випарувалася. але недовго залишилось...