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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2161216221632164
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:16

  edvardd написав:
  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Вчора було завдано масованих ударів по Василівці, важливій транспортній артерії на шляху до Енергодару, за населений пункт тривають бої.

попахує триндєжом.

съездил, действительно трындёж, не знаю, зачем брати по зброе это вбросили, но наверное не зря...


ОБС каже, що годину тому колона з 50 ворожих танків поїхала з Василівки на Мелітополь. Напевно на заміну тієї, що сьогодні з Мелітополя поперла на Херсон.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:О чем вы умолчали (и на что mephala прямо намекает):


  mephala написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав:А ви хоч раз бізнес вели? Ви нічого не плануєте коли його ведете? Про що і доповідає бізнес -надходження в бюджет понадпланові.
судя по всему, вы не читаете сообщения, на которые отвечаете. Такой стиль беседы, в принципе, возможен, но без меня.


я якраз відповідаю по суті.


ещё раз: читайте сообщения, на которые пытаетесь возразить. Я комментировал вполне конкретный вброс от будивельныка. Вы сейчас пытаетесь подменить тему по ходу обсуждения, так дискуссия не ведётся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Я комментировал вполне конкретный вброс от будивельныка.
А що таке вкид?
Я що не використав офіційних цифр?
Чи я не маю права висказати свою точку зору по офіційній інформації?
Так от
Офіційна інформація за перший квартал - + 74 млрд грн
Офіційна інформація за березень-липень - +2% до плану....

Це офіційно
А все інше - це вкиди русоміровця кості, якому не подобаються поведінка підприємців/підприємств України - які дозволяють лупити цей русомір в пух і прах...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:12

  jump написав:що ж тоді у генералісимусів припиздента заникано :shock: :?

воно вже в Европи

а цикаво, 1 млрд це 10 000 пачок по 1000 грн банкнот, воно взагали у диван влезе?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:12

Нех.. шастать (с)

"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - повідомив голова дипломатії Євросоюзу Ж.Боррель.
На пресконференції він пояснив, що візи будуть надаватися для тих росіян, хто виступає проти війни в Україні і представляє громадянське суспільство.
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Це загальне, але є і виняткове і не лише в ЄС.
Отже, не видають візи росіянам:
Естонія, Латвія, Литва, Чехія
ввели обмеження за типом віз:
Данія, Нідерланди, Бельгія, Японія
видають лише в окремих випадках:
Словаччина, Мальта
ускладнили процедуру видачі:
Норвегія, Болгарія
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yev ... 66888.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:34

  cohan написав:
  jump написав:що ж тоді у генералісимусів припиздента заникано :shock: :?

воно вже в Европи

а цикаво, 1 млрд це 10 000 пачок по 1000 грн банкнот, воно взагали у диван влезе?

кубометр,влезет.В угловой диван легко
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:35

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:
  jump написав:що ж тоді у генералісимусів припиздента заникано :shock: :?

воно вже в Европи

а цикаво, 1 млрд це 10 000 пачок по 1000 грн банкнот, воно взагали у диван влезе?

кубометр,влезет.В угловой диван легко

0,16*0,075*0,015*10000=1,8м3
пробував, не влізе, треба ще чотири дивана...
:)
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:02

В Италии отменили концерт Жадана, потому что "собирать деньги на войну - незаконно"

О причине отмены концерта в Милане рассказал сам харьковский писатель и музыкант на своей странице в Facebook.

"Извините, но это незаконно в нашей стране - делать концерты и собирать деньги на войну", - написали организаторы концерта в Милане.

"Часть европейцев и дальше играются в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", - написал Жадан.

Говнюки
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:16

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Особливо правильно він сказав про те що активні(проти влади) виїжджають, тим самим зменшують проблеми влади. Без "активних" не буде протестів, нічого не буде.

Є два моменти. По-перше, в авторитарній країні неможливо виміряти настрої населення - будь-яке соцопитування сприймається як тест на лояльність владі, з відповідними результатими. А по-друге, є купа прикладів, коли "мертве" суспільство без начебто жодних протестних настроїв, раптово вибухало. Приклади Румунії, Лівії, Сирії це демонструють. А арабська весна показує, що холодильник може призвести до спалаху насилля в критичний момент.
Я не стверджую, що так буде, але однозначно виключати такий розвиток подій я би не став...

Ще раз: без "активних"(лідерів) нічого не буде. Яскравий приклад Білорусь.
путін не дурак - вбив Нємцова, "усунув" Навального і інших.
Тому я думаю Майдан в РФ неможливий в принципі. Як мінімум Майдан(тільки він) путіна не скине.
*за Румунію, Лівію, Сирію не скажу, не вникав в деталі цих протестів.

без активних лідерів таки нічого не буде - але ці лідери можуть з'явитися як раз вже в процесі заворушень.

руський бунт - "бессмысленный и беспощадный" - також може бути.

але як на мене - росіяне ще не дозріли, ще треба подальшого погіршення, ще ця ейфорія "мочи хохлов" не випарувалася. але недовго залишилось...
Shaman
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