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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:53

Zebra
Интересные объявления во всех новостях, к примеру:
Українська розвідка просить терміново повідомити "найпопулярніші" місця відвідування окупантами
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/645878/
31.08.2022 20:33.

Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбук.

"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мешканців просять повідомити:

— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),

— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отсортированная дорожка новостей по времени: https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain
Kudrjavuy
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Повідомлень: 9983
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Интересные объявления во всех новостях, к примеру:

а навіщо тоді купували абонемент на супутник?
русня повірила і надрюкала цілу методичку.
Goodman
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