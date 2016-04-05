Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбук.
"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мешканців просять повідомити:
— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбук.
"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мешканців просять повідомити:
— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
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