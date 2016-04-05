Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбук.
"Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мешканців просять повідомити:
— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
GALeon написав:️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
наша разведка гоняет этот корпус по всей Украине, они уже захекались перемещаться...
GALeon написав:️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
Отакої Я думав, що приїду з відпустки і ми своєю батареєю зразу ж почнемо плавне переміщення в Херсонську область)) Так би мовити - по гарячих/мокрих слідах окупантів! А тут отаке пишете... А як же кількаденний наступ наших хлопців?
Коротше, я так розумію, що як і казали - ми, максимум, дійдемо/можемо дійти до Дніпра, а далі.... - а далі перемовини/заморозка/чи ще щось таке...
andrijk777 написав:До чого тут Сирія чи Лівія? Структура влади в РФ зовсім не така як в Азії. РФ дуже централізована влада і достатньо сильна і лояльна для подавлення будь-яких протестів(силовими методами, звичайно).
Тобто будь в РФ Майдан аналогічний українському - танки би тупо заїхали на Хрещатик і всіх розстріляли би в перший день. І нічого не було б після цього!(на відміну від України) А Майдан в іншому місті(не Москві) тупо би ігнорувався і ні на що б не вплинув.
Тому такого як там в РФ точно не буде. В РФ 100% не буде ніяких кривавих протестів. Люди з досвідом бойових дій не пригодяться, як мінімум тому що у влади значно більше людей і засобів щоб їх тупо вбивати.
На расії будєт граждансій война калітко-шатаніє, резать мусульманє будут русскіх, от младенцев до дряхліх русскіх пенсов-коммуністов.