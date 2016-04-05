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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2162216321642165
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Интересные объявления во всех новостях, к примеру:

а навіщо тоді купували абонемент на супутник?
русня повірила і надрюкала цілу методичку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 02:28

https://t.me/AteoGo/29676
Немцов на Йєху мацкви закликає голосувати за дорогого Владім Владімича (архівний запис).

Що ж, мабуть, семибанкірщина, боріна сім'я та дефолт-98 так усіх дістали, що потім на протязі 20 років усі вилизували хйла-"спасителя".
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:39

  GALeon написав: Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.

наша разведка гоняет этот корпус по всей Украине, они уже захекались перемещаться...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:39

АЛЕ - все буде добре!©

  GALeon написав: Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.

Отакої :shock:
Я думав, що приїду з відпустки і ми своєю батареєю зразу ж почнемо плавне переміщення в Херсонську область)) Так би мовити - по гарячих/мокрих слідах окупантів! :mrgreen:
А тут отаке пишете...
А як же кількаденний наступ наших хлопців?

Коротше, я так розумію, що як і казали - ми, максимум, дійдемо/можемо дійти до Дніпра, а далі.... - а далі перемовини/заморозка/чи ще щось таке...
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:15

  andrijk777 написав:До чого тут Сирія чи Лівія? Структура влади в РФ зовсім не така як в Азії. РФ дуже централізована влада і достатньо сильна і лояльна для подавлення будь-яких протестів(силовими методами, звичайно).

Тобто будь в РФ Майдан аналогічний українському - танки би тупо заїхали на Хрещатик і всіх розстріляли би в перший день. І нічого не було б після цього!(на відміну від України) А Майдан в іншому місті(не Москві) тупо би ігнорувався і ні на що б не вплинув.

Тому такого як там в РФ точно не буде. В РФ 100% не буде ніяких кривавих протестів. Люди з досвідом бойових дій не пригодяться, як мінімум тому що у влади значно більше людей і засобів щоб їх тупо вбивати.

На расії будєт граждансій война калітко-шатаніє, резать мусульманє будут русскіх, от младенцев до дряхліх русскіх пенсов-коммуністов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коротше, я так розумію, що як і казали - ми, максимум, дійдемо/можемо дійти до Дніпра, а далі.... - а далі перемовини/заморозка/чи ще щось таке...

ІМХО, зараз 50:50 - або заморозка або продовження війни
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи по HIMARS. Чому нам не дають овердофіга машин.
Виробництво ракет в США, по даним закупівель Пентагона за останні 15 років - близько 3 тис ракет в рік.
Наразі у нас 16 HIMARS i 12 MLRS. Сумарний залп виходить понад 250 ракет. 2.5 млн. $
Або місячне виробництво.
Тобто все впирається в можливості США налагодити ефективне забезпечення тих пускових, що в нас вже є.
Підозрюю, що що з артилерією ситуація аналогічна. Кількість стволів, які нам дали, певною мірою впирається в можливості по постачанню БК до них.
Ще бачив розрахунки від Insider'a, про те, що в Росії, ймовірно, до кінця року виникне дефіцит снарядів та проблеми з запасними стволами. Опираються на фінансові показники заводів, які виробляли та відновлювали старі снараяди, починаючи з 2000 року, тому це не дуже точно...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ще бачив розрахунки від Insider'a, про те, що в Росії, ймовірно, до кінця року виникне дефіцит снарядів та проблеми з запасними стволами.

Тут Бутусов пише схожі речі, але трохи в іншому ключі:

https://censor.net/ua/resonance/3364409/korpusa_rossyyiskyh_voyisk_lyshayut_orudyyi_y_snaryadov_kalybra_122_y_152_mm
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:09

  sashaqbl написав:.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...

та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
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