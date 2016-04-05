️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
GALeon написав:️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
наша разведка гоняет этот корпус по всей Украине, они уже захекались перемещаться...
GALeon написав:️ Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нужно готовиться к обороне
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, скорее всего, рф перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление. А еще на двух направлениях, где ВСУ теоретически могли бы нанести основные удары по рашистам, сейчас все очень непросто.
Отакої Я думав, що приїду з відпустки і ми своєю батареєю зразу ж почнемо плавне переміщення в Херсонську область)) Так би мовити - по гарячих/мокрих слідах окупантів! А тут отаке пишете... А як же кількаденний наступ наших хлопців?
Коротше, я так розумію, що як і казали - ми, максимум, дійдемо/можемо дійти до Дніпра, а далі.... - а далі перемовини/заморозка/чи ще щось таке...
andrijk777 написав:До чого тут Сирія чи Лівія? Структура влади в РФ зовсім не така як в Азії. РФ дуже централізована влада і достатньо сильна і лояльна для подавлення будь-яких протестів(силовими методами, звичайно).
Тобто будь в РФ Майдан аналогічний українському - танки би тупо заїхали на Хрещатик і всіх розстріляли би в перший день. І нічого не було б після цього!(на відміну від України) А Майдан в іншому місті(не Москві) тупо би ігнорувався і ні на що б не вплинув.
Тому такого як там в РФ точно не буде. В РФ 100% не буде ніяких кривавих протестів. Люди з досвідом бойових дій не пригодяться, як мінімум тому що у влади значно більше людей і засобів щоб їх тупо вбивати.
На расії будєт граждансій война калітко-шатаніє, резать мусульманє будут русскіх, от младенцев до дряхліх русскіх пенсов-коммуністов.
Трохи по HIMARS. Чому нам не дають овердофіга машин. Виробництво ракет в США, по даним закупівель Пентагона за останні 15 років - близько 3 тис ракет в рік. Наразі у нас 16 HIMARS i 12 MLRS. Сумарний залп виходить понад 250 ракет. 2.5 млн. $ Або місячне виробництво. Тобто все впирається в можливості США налагодити ефективне забезпечення тих пускових, що в нас вже є. Підозрюю, що що з артилерією ситуація аналогічна. Кількість стволів, які нам дали, певною мірою впирається в можливості по постачанню БК до них. Ще бачив розрахунки від Insider'a, про те, що в Росії, ймовірно, до кінця року виникне дефіцит снарядів та проблеми з запасними стволами. Опираються на фінансові показники заводів, які виробляли та відновлювали старі снараяди, починаючи з 2000 року, тому це не дуже точно...