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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:09
sashaqbl написав:
.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...
та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:26
sequence написав: sashaqbl написав:
.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...
та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
Та є людей)) - он бачу на вулицях міста Лева ще багато "парубків моторних" ходить))
Наче, вже більшість з них взяли "на олівець" - тобто, якщо щось - їх знають, де шукати))
А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:49
sequence написав: sashaqbl написав:
.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...
та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе?
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_hunter
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:58
_hunter написав: sequence написав: sashaqbl написав:
.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...
та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе?
так и война не на два месяца
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sequence
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:59
_hunter написав:
А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе?
от поступлять всі в чеські вузи весною, плюс народять третіх дітей ..
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Letusrock
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:01
Пишут:
Страны ЕС пожизненно запретят въезд по Шенгену тем россиянам, кто с 2014 г. посещал Крым и др. оккупированные территории Украины со стороны рф. Этим гражданам также могут заморозить заграничные счета.
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edvardd
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:06
Успіх написав:
А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!
6*114000 = 684000/37=18486=ще один смарт
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jump
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:21
Starikan написав:
https://t.me/AteoGo/29676
Немцов на Йєху мацкви закликає голосувати за дорогого Владім Владімича (архівний запис).
Що ж, мабуть, семибанкірщина, боріна сім'я та дефолт-98 так усіх дістали, що потім на протязі 20 років усі вилизували хйла-"спасителя".
Ну, тоді, в ті стародавні часи владім владіміч був ще маладим і пєрспєктівним дємакратом (прям як наш Зє). Раіся навіть деякий час прагнула в НАТО і ЄС.
Але з часом люди змінюються, хтось на краще, хтось на гірше, а хтось від необмеженої влади взагалі з розуму сходить.
От залишимо ми Зє після перемоги ще на декілька термінів і буде така сама тоталітарна срака.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:36
я вчера ещё хорошо с дачи приехал, после обеда вчера там начались активные боевые действия, обстрелы, говорят чтобы Магате не проехало, сегодня проезд туда оттуда заблокирован, выехать можно, но говорят - назад не пустим...народ, застрял...
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:45
jump написав: Успіх написав:
А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!
6*114000 = 684000/37=18486=ще один смарт
так себе математика
а если погибнешь, то сразу 5 купишь
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