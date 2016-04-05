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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2164216521662167>
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:09

  sashaqbl написав:.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...

та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:26

За крок до перевороту думок©

  sequence написав:
  sashaqbl написав:.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...

та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.

Та є людей)) - он бачу на вулицях міста Лева ще багато "парубків моторних" ходить))
Наче, вже більшість з них взяли "на олівець" - тобто, якщо щось - їх знають, де шукати))

А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:49

  sequence написав:
  sashaqbl написав:.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...

та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.

А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:58

  _hunter написав:
  sequence написав:
  sashaqbl написав:.. Чому нам не дають овердофіга машин.
...

та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.

А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе? :shock:

так и война не на два месяца
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе?


от поступлять всі в чеські вузи весною, плюс народять третіх дітей ..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:01

Пишут:
Страны ЕС пожизненно запретят въезд по Шенгену тем россиянам, кто с 2014 г. посещал Крым и др. оккупированные территории Украины со стороны рф. Этим гражданам также могут заморозить заграничные счета.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!


6*114000 = 684000/37=18486=ще один смарт
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:21

  Starikan написав:https://t.me/AteoGo/29676
Немцов на Йєху мацкви закликає голосувати за дорогого Владім Владімича (архівний запис).

Що ж, мабуть, семибанкірщина, боріна сім'я та дефолт-98 так усіх дістали, що потім на протязі 20 років усі вилизували хйла-"спасителя".

Ну, тоді, в ті стародавні часи владім владіміч був ще маладим і пєрспєктівним дємакратом (прям як наш Зє). Раіся навіть деякий час прагнула в НАТО і ЄС.
Але з часом люди змінюються, хтось на краще, хтось на гірше, а хтось від необмеженої влади взагалі з розуму сходить.
От залишимо ми Зє після перемоги ще на декілька термінів і буде така сама тоталітарна срака.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:36

я вчера ещё хорошо с дачи приехал, после обеда вчера там начались активные боевые действия, обстрелы, говорят чтобы Магате не проехало, сегодня проезд туда оттуда заблокирован, выехать можно, но говорят - назад не пустим...народ, застрял...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:45

  jump написав:
  Успіх написав:А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!


6*114000 = 684000/37=18486=ще один смарт

так себе математика :(
а если погибнешь, то сразу 5 купишь
sequence
 
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