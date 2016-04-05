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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:47
Schmit написав: Starikan написав:
https://t.me/AteoGo/29676
Немцов на Йєху мацкви закликає голосувати за дорогого Владім Владімича (архівний запис).
Що ж, мабуть, семибанкірщина, боріна сім'я та дефолт-98 так усіх дістали, що потім на протязі 20 років усі вилизували хйла-"спасителя".
Ну, тоді, в ті стародавні часи владім владіміч був ще маладим і пєрспєктівним дємакратом (прям як наш Зє). Раіся навіть деякий час прагнула в НАТО і ЄС.
Але з часом люди змінюються, хтось на краще
, хтось на гірше, а хтось від необмеженої влади взагалі з розуму сходить.
От залишимо ми Зє після перемоги ще на декілька термінів і буде така сама тоталітарна срака.
На краще ніхто ніколи не змінювався при владі.
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