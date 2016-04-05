RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2164216521662167
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:47

  Schmit написав:
  Starikan написав:https://t.me/AteoGo/29676
Немцов на Йєху мацкви закликає голосувати за дорогого Владім Владімича (архівний запис).

Що ж, мабуть, семибанкірщина, боріна сім'я та дефолт-98 так усіх дістали, що потім на протязі 20 років усі вилизували хйла-"спасителя".

Ну, тоді, в ті стародавні часи владім владіміч був ще маладим і пєрспєктівним дємакратом (прям як наш Зє). Раіся навіть деякий час прагнула в НАТО і ЄС.
Але з часом люди змінюються, хтось на краще, хтось на гірше, а хтось від необмеженої влади взагалі з розуму сходить.
От залишимо ми Зє після перемоги ще на декілька термінів і буде така сама тоталітарна срака.

На краще ніхто ніколи не змінювався при владі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2164216521662167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 463192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3745
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (492)
01.09.2022 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.