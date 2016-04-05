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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2164216521662167
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:43

  sequence написав:
  _hunter написав:
  sequence написав: та не переживайте за оружие. Людей бы хватило.

А какие тут-то могут быть проблемы? -- при железном-то занавесе? :shock:

так и война не на два месяца

Так и народу закрыли лямов 5-10. Это не считая уже военно-обязанных женщин. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цель - сделать из украинцев русских. РФ направляет учителей в захваченные города Украины


Как верно в ролике подмечено, что после в 1939 года в Западной Украине было тоже самое

Ничего нового рашисты придумать не умеют, не могут и не хотят
Свои лапти пытаются внедрить в кожну українську хату
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гроссі поїхав із Запорізької АЕС, на станції залишаються п'ять експертів МАГАТЕ – Енергоатом
Компанія повідомляє, що станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС разом з основною частиною місії.

На ЗАЕС залишилися п'ять експертів МАГАТЕ, які займаються розвантаженням привезеного обладнання та продовжать роботу на станції. Планується, що вони залишаться на ЗАЕС до 3 вересня

Кто там писал, что Гросси приедет и всё порешает ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:18

Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©

  sequence написав:
  jump написав:
  Успіх написав:А покищо(в суботу) знову Успіх їде воювати...
То капець... - як то знову треба зібрати свої думки/психологічний стан в кулак і знову ПІВ РОКУ воювати?!


6*114000 = 684000/37=18486=ще один смарт

так себе математика :(
а если погибнешь, то сразу 5 купишь

Отож!

Але математеГи рахують...
Цікаво, чому ж ті математеГи не йдуть воювати і заробляти оті "легкі шалені" гроші???
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Цікаво, чому ж ті математеГи не йдуть воювати і заробляти оті "легкі шалені" гроші???

Долярчику досить бахвалитись тим, що тебе силою загребли у військо, бо ти вже нагадуєш свого кумира "боневтіка". Є купа людей які пішли добровільно у перші дні війни і які нікому не дорікають, і не задають подібних дурнуватих питань.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закінчилось літо, згадуючи свій весняний прогноз перед другою фазої війни:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Може, комусь тоді цей прогноз був занадто песимістичним, але, як бачимо, він був занадто оптимістичний. Удав виявився сильнішим, ніж тоді мені уявлялось. Тим не менш, я ще вірю, що ми виб'ємо ворога з правого берега Дніпра, принаймі, за перший рік війни.
lapay
 
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