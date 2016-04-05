Успіх написав:Цікаво, чому ж ті математеГи не йдуть воювати і заробляти оті "легкі шалені" гроші???
Долярчику досить бахвалитись тим, що тебе силою загребли у військо, бо ти вже нагадуєш свого кумира "боневтіка". Є купа людей які пішли добровільно у перші дні війни і які нікому не дорікають, і не задають подібних дурнуватих питань.
Закінчилось літо, згадуючи свій весняний прогноз перед другою фазої війни:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трохи про перемовини і війну. Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо... Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя. Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Може, комусь тоді цей прогноз був занадто песимістичним, але, як бачимо, він був занадто оптимістичний. Удав виявився сильнішим, ніж тоді мені уявлялось. Тим не менш, я ще вірю, що ми виб'ємо ворога з правого берега Дніпра, принаймі, за перший рік війни.