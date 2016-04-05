Ситуація на фронті змінилась не на користь України, нам потрібно готуватися до оборони. Про це під час інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов,



Він пояснив, що нині ЗСУ можуть завдати основний удар по силах РФ на трьох напрямках - Харківському, Запорізькому та Донецькому. Проте усі вони дуже важкі. "На сьогоднішній день ситуація змінилася і не зовсім на нашу користь. На Харківському напрямку, там пряма підпитка іде з територій Росії. І там поряд західний воєнний округ окупантів. Буде дуже важко. Ви бачите, ми не можемо навіть відсунути їх до кордону. Ми відсунули - вони повернулися. І ми утримуємо зараз оборону на тих рубежах, які вже є", - пояснив Жданов.



Найважчий для ЗСУ напрямок - Донецький. Там, в основному, воюють найманці. Нашим військовим там дуже важко. Тривають бої за Кодеми та досі невідомо, чим вони закінчаться, заявив експерт. "Запорізький напрям був найбільш перспективним, проте там очікується поява третього армійського конкурсу... Нам треба готуватися до оборонної операції, скоріше за все, на Запорізькому напрямку. Вони будуть намагатися вирівнять позиції", - повідомив Жданов.