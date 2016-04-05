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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:01

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:13

  Kudrjavuy написав:

я уже давно писал об этом, вот ещё и люди доказали, что промоскальская ботоферма работала на порошенко, только говно не тонет...
edvardd
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