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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:01
Kudrjavuy
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Цитата
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:13
Kudrjavuy написав:
я уже давно писал об этом, вот ещё и люди доказали, что промоскальская ботоферма работала на порошенко, только говно не тонет...
edvardd
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