lapay написав:

Трохи про перемовини і війну.

Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...

Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.

Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Може, комусь тоді цей прогноз був занадто песимістичним, але, як бачимо, він був занадто оптимістичний. Удав виявився сильнішим, ніж тоді мені уявлялось. Тим не менш, я ще вірю, що ми виб'ємо ворога з правого берега Дніпра, принаймі, за перший рік війни.

може да, а може ніmay be yes may be nomay rain may snowзалежіть від волі керівництвастаном на початок осені -картина така:ворог не має резервів (взагалі) щоб наступатинаша армія не буде гарматним м'ясом визволяти території (треба берегти досвідчену армію, щоб не воювати потім аби ким)конкретних дат ніхто Залужному не ставить і стратегія буде -повільний наступ (навіть не уявляю що це таке), типа щоб орки або самі здались в полон (або жест доброй волі і з 6 поверху у вікно вийшов)