Якщо раніше США постачало нам озброєння зі складів своєї армії, тобто, готове, то тепер на військових підприємствах розміщені замовлення, і починається виробництво озброєння для України.Це добре, так? В принципі чудово. Але терміни виконання замовлень – 2023 рік. І далеко не завжди – початок року. Наприклад, чудові протиракетні системи НАСАМС мають надійти до нас у серпні наступного року.По-перше, це говорить про те, що наші головні союзники вважають війну, розв'язану недоімперією проти України, тривалою на роки. По-друге, до того, як лендліз піде безперервним потоком, нам потрібно протриматися. Як мінімум, не відступаючи.І в цьому зв'язку особливо актуальним стає розгортання власного, українського виробництва озброєння – досить простого, але масового, наприклад, безпілотників-камікадзе. А також закупівлі озброєння там, куди з різних причин не можуть дістатися наші союзники. Мова про не надто демократичні, але дуже мілітаризовані країни.У готовність нашого військово-політичного керівництва не просто воювати всерйоз, а перемагати, повірю лише тоді, коли до керівництва Укроборонпрома та Укрспецекспорта прийдуть справді фахівці, які бажають і вміють вирішувати завдання у нинішніх екстремальних умовах. Що, взагалі, потрібно було зробити ще позавчора.