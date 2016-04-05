Закінчилось літо, згадуючи свій весняний прогноз перед другою фазої війни:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трохи про перемовини і війну. Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо... Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя. Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Може, комусь тоді цей прогноз був занадто песимістичним, але, як бачимо, він був занадто оптимістичний. Удав виявився сильнішим, ніж тоді мені уявлялось. Тим не менш, я ще вірю, що ми виб'ємо ворога з правого берега Дніпра, принаймі, за перший рік війни.
lapay написав:Закінчилось літо, згадуючи свій весняний прогноз перед другою фазої війни:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трохи про перемовини і війну. Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо... Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя. Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Може, комусь тоді цей прогноз був занадто песимістичним, але, як бачимо, він був занадто оптимістичний. Удав виявився сильнішим, ніж тоді мені уявлялось. Тим не менш, я ще вірю, що ми виб'ємо ворога з правого берега Дніпра, принаймі, за перший рік війни.
може да, а може ні may be yes may be no may rain may snow
залежіть від волі керівництва станом на початок осені -картина така: ворог не має резервів (взагалі) щоб наступати наша армія не буде гарматним м'ясом визволяти території (треба берегти досвідчену армію, щоб не воювати потім аби ким)
конкретних дат ніхто Залужному не ставить і стратегія буде -повільний наступ (навіть не уявляю що це таке), типа щоб орки або самі здались в полон (або жест доброй волі і з 6 поверху у вікно вийшов)
Я б отак залишив. Долярчик, ну справді досить хайпу і уваги до себе. Ти ще не звик за півроку, що ти молодець? Тобі ще треба оте все? Неодмінно тре писати саме в валютку (і хоч би не перенесли!!) , бо там можна зібрати плюси, а тут їх нема?? Може ти ще і дружині заповів величезний пам'ятник з граніту "якщо дорога життя дасть тріщину"?? Позбав людей зайвої уваги до себе)) Роби своє і досить)
Наші союзники готові підтримувати нас стільки, скільки буде треба https://glavcom.ua/columns/olexkochetko ... 72327.html Якщо раніше США постачало нам озброєння зі складів своєї армії, тобто, готове, то тепер на військових підприємствах розміщені замовлення, і починається виробництво озброєння для України.
Це добре, так? В принципі чудово. Але терміни виконання замовлень – 2023 рік. І далеко не завжди – початок року. Наприклад, чудові протиракетні системи НАСАМС мають надійти до нас у серпні наступного року.
По-перше, це говорить про те, що наші головні союзники вважають війну, розв'язану недоімперією проти України, тривалою на роки. По-друге, до того, як лендліз піде безперервним потоком, нам потрібно протриматися. Як мінімум, не відступаючи.
І в цьому зв'язку особливо актуальним стає розгортання власного, українського виробництва озброєння – досить простого, але масового, наприклад, безпілотників-камікадзе. А також закупівлі озброєння там, куди з різних причин не можуть дістатися наші союзники. Мова про не надто демократичні, але дуже мілітаризовані країни.
У готовність нашого військово-політичного керівництва не просто воювати всерйоз, а перемагати, повірю лише тоді, коли до керівництва Укроборонпрома та Укрспецекспорта прийдуть справді фахівці, які бажають і вміють вирішувати завдання у нинішніх екстремальних умовах. Що, взагалі, потрібно було зробити ще позавчора.