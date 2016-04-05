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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2165216621672168
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дивні речі хочуть творити, прикриваючись війною!!!

На цей час Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України № 835, щоб «узаконити» вилучення вкрай важливих даних, у тому числі накопичених «історичних даних», з відкритого доступу.
Проаналізувавши запропоновані зміни до відповідних постанов Уряду, вважаємо, що навіть в умовах війни, ба більше особливо в умовах війни, погіршення умов доступу суспільства та бізнесу до раніше відкритих даних сприятиме знищенню вже напрацьованих і розроблених інструментів щодо прозорості дій влади, відстеження фактів корупції, російських зв'язків та санкційних заходів. Велике занепокоєння викликає пропозиція щодо надання розпорядникам інформації прав на самостійне збільшення переліку закритих даних: «допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних».

Упевнені, що такі дії повертають сучасні процеси розвитку відкритості інформації до часів її замовчування та приховування, матимуть вкрай негативний вплив на підзвітність і прозорість процесів діяльності влади, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, зокрема:

з позицій держави й органів влади:

зникає можливість контролю за корупційними процесами та зловживаннями в державі;

https://biz.ligazakon.net/news/213364_p ... h_Template
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:28

  V2 написав:Дивні речі хочуть творити, прикриваючись війною!!!

На цей час Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України № 835, щоб «узаконити» вилучення вкрай важливих даних, у тому числі накопичених «історичних даних», з відкритого доступу.
Проаналізувавши запропоновані зміни до відповідних постанов Уряду, вважаємо, що навіть в умовах війни, ба більше особливо в умовах війни, погіршення умов доступу суспільства та бізнесу до раніше відкритих даних сприятиме знищенню вже напрацьованих і розроблених інструментів щодо прозорості дій влади, відстеження фактів корупції, російських зв'язків та санкційних заходів. Велике занепокоєння викликає пропозиція щодо надання розпорядникам інформації прав на самостійне збільшення переліку закритих даних: «допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних».

Упевнені, що такі дії повертають сучасні процеси розвитку відкритості інформації до часів її замовчування та приховування, матимуть вкрай негативний вплив на підзвітність і прозорість процесів діяльності влади, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, зокрема:

з позицій держави й органів влади:

зникає можливість контролю за корупційними процесами та зловживаннями в державі;

https://biz.ligazakon.net/news/213364_p ... h_Template

Если вникнуть в ряд прецедентных решений Европейской Фемиды по Украине - то это ещё "далеко не вечер".
Нас, по сути, ожидает РФское "право".
Тотальное беззаконие и Верховенство денег - денег, что работают против Государства - на развал Украины.
:evil:
Клоун, Вам конкретно показал этот финт "с орденами".
Kudrjavuy
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