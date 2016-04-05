На цей час Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України № 835, щоб «узаконити» вилучення вкрай важливих даних, у тому числі накопичених «історичних даних», з відкритого доступу.
Проаналізувавши запропоновані зміни до відповідних постанов Уряду, вважаємо, що навіть в умовах війни, ба більше особливо в умовах війни, погіршення умов доступу суспільства та бізнесу до раніше відкритих даних сприятиме знищенню вже напрацьованих і розроблених інструментів щодо прозорості дій влади, відстеження фактів корупції, російських зв'язків та санкційних заходів. Велике занепокоєння викликає пропозиція щодо надання розпорядникам інформації прав на самостійне збільшення переліку закритих даних: «допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних».
Упевнені, що такі дії повертають сучасні процеси розвитку відкритості інформації до часів її замовчування та приховування, матимуть вкрай негативний вплив на підзвітність і прозорість процесів діяльності влади, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, зокрема:
з позицій держави й органів влади:
зникає можливість контролю за корупційними процесами та зловживаннями в державі;