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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2166216721682169>
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дивні речі хочуть творити, прикриваючись війною!!!

На цей час Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України № 835, щоб «узаконити» вилучення вкрай важливих даних, у тому числі накопичених «історичних даних», з відкритого доступу.
Проаналізувавши запропоновані зміни до відповідних постанов Уряду, вважаємо, що навіть в умовах війни, ба більше особливо в умовах війни, погіршення умов доступу суспільства та бізнесу до раніше відкритих даних сприятиме знищенню вже напрацьованих і розроблених інструментів щодо прозорості дій влади, відстеження фактів корупції, російських зв'язків та санкційних заходів. Велике занепокоєння викликає пропозиція щодо надання розпорядникам інформації прав на самостійне збільшення переліку закритих даних: «допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних».

Упевнені, що такі дії повертають сучасні процеси розвитку відкритості інформації до часів її замовчування та приховування, матимуть вкрай негативний вплив на підзвітність і прозорість процесів діяльності влади, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, зокрема:

з позицій держави й органів влади:

зникає можливість контролю за корупційними процесами та зловживаннями в державі;

https://biz.ligazakon.net/news/213364_p ... h_Template
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:22

О потєрях москалів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:52

  Niro написав:

В телеге было опровержение. Но это тоже может быть вбросом.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:04

Цікаво, хто піде воювати навесні?
У нас закінчиться рік...
А ми вже й нині по горло ситі тиловою "втомою від війни" і відсутністю ротацій та довжеееееееелезних відпусток. Чи хоч якихось.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Цікаво, хто піде воювати навесні?
У нас закінчиться рік...
А ми вже й нині по горло ситі тиловою "втомою від війни" і відсутністю ротацій та довжеееееееелезних відпусток. Чи хоч якихось.

не хочу вас розчаровувати, але мобілізували вас не на рік...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:30

  Schmit написав:О потєрях москалів.


повелся на картинку, но ни слова
неужели фотошоп?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:36

https://storage2.censor.net/video/3/020922_zae.mp4
Прикольное видео: советника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа вероятно покусало )(уйло.(или отклонения пошли после вакцинации "Спутник V")
Представителям МАГАТЭ, что посещали Запорожскую Атомную стоит провериться - не подхватили ли они от чумных "какого нибудь вируса".
Может и впрямь после "Спутник V" массовая чума охватила РФ, и передаётся не только прививками?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:51

  Bobua написав:Цікаво, хто піде воювати навесні?
У нас закінчиться рік...
А ми вже й нині по горло ситі тиловою "втомою від війни" і відсутністю ротацій та довжеееееееелезних відпусток. Чи хоч якихось.

Смотрите:
Месяц - полноценный батальон, сами бегут.
При чём, это не считая тех, кто бежит с деньгами - это смело умножай на цифру 3.
А так, за счёт вывозимых средств можно и полное вооружение данного подразделения оформить.
"Только в августе было задержано 460 человек так называемых уклонистов. Всего с начала действия военного положения около 8 тыс. человек призывного возраста были задержаны, 5300 – на "зеленой границе", – объяснили в ГПСУ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/posle ... 24348.html

И для этого необходимо всего навсего ввести официальную сегрегацию организованного криминала в Украине.(судей, депутатов, мусоров,... - предателей и Врагов Неньки ликвидировать не только в оккупированной части Украины)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:В телеге было опровержение. Но это тоже может быть вбросом.

:shock:
"Таких вбросов..." и это всё под рукой - без поиска негатива, оно само лезет наверх.
Именно для погашения "волны" и меняют Законы...
https://www.dialog.ua/ukraine/257974_1661954733

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/30/7365305/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/30/7365302/

https://gordonua.com/news/politics/sbu- ... 22524.html

https://bastion.tv/kriminalnu-spravu-ol ... ben_n48832

https://bastion.tv/zeleni-gnidi-peretvo ... shi_n48916

https://gordonua.com/news/money/politol ... 23869.html

https://gordonua.com/news/politics/nard ... 24169.html

https://bastion.tv/geroyi-zelenskogo_n48932

https://bastion.tv/sistema-sorm-abo-yak ... yan_n48950

https://gordonua.com/news/localnews/nac ... 24319.html

https://bastion.tv/vlada-zajmayetsya-de ... huk_n48960

https://bastion.tv/yermak-i-zelenskij-v ... ros_n48956
.......................................................................
При чём, каждую "новость" стоит внимательно на эту тему изучить, ... А такую, сегодняшнюю "НОВОСТЬ", как экстренную приватизацию спиртзаводов "под кого-то", ну это из разряда "им то же кушать хочется", а кроме, как красть, отнимать и делить - иного не знают.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:18

А. Кирш
Захід готується топити печі вбитими харків'янами

Звичайно, не тільки харків'янами, а всіма тими українцями, яких мордор встигне вбити, поки шанована Цивілізація неквапливо виціджує нам обмежені військові поставки та іншу обмежену допомогу, не забуваючи при цьому щедро оплачувати оркостану — прямо чи опосередковано — дорогі енергоносії. достатньому для того, щоб вбивство українців тривало.
Далі текст мовою оригіналу

Не будь этих проплат москве, не будь этого стабильного спонсирования терроризма коллективным Западом — и рф уже давно захлебнулась бы в море вынужденных военных трат, но именно западные регулярные проплаты своего западного благополучия постоянно подпитывают московских людоедов.

Интересно при этом, о чём же Цивилизация между собой спорит: отменять визы фашиствующим каннибалам или просто слегка усложнять их получение?
А ещё там мучительно размышляют, разрешать Украине уничтожать тех, кто ее обстреливает только паля по нам из самой Украины, или, может, рискнуть разрешить нам бить по стреляющим даже тогда, когда они прячутся в своём беллогове (то ли белгородском, то ли белорусском). А нас в Харькове пока убивают.

Хитровыхитренный Обама, по крайней мере, честно признавался: россия больше хочет Украину изнасиловать, чем мы [то есть США] хотим ей помочь. Сегодняшние недоумки-"прагматики" — и далеко не только в Америке — вымакрониваются похитрее: надо, мол, дать людоеду сохранить лицо.
Хотя на самом деле они заняты сохранением собственных прагматичных задниц. Чтоб им было тепло, они и финансируют русский терроризм. И топить будут зимой фактически нашими трупами.

Это — стандарты НАТО. Которым Украина действительно не отвечает. Украина отвечает уничтожением агрессора, а не его умиротворением по типу Мюнхена-1938.
Так — победим!
Слава Украине!
Starikan
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