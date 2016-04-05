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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2166216721682169
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:31

До весни війна в Україні буде статичною, – естонська розвідка

Голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Як я вже говорив минулого тижня, до закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях", - сказав Гросберг на брифінгу.

Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України, додав Гросберг.
За його словами, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

Гросберг також прокоментував інтенсивні наступи українських сил у Херсонській області.

"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області", - сказав він.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.
При цьому, за його словами, як російським частинам буде складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити й українським військам.

За словами Гросберга, для успішного наступу потрібна триразова перевага сил.

Крім того, Росія збудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, а українські сили змогли прорвати лише першу лінію, сказав він.

Водночас успіхи України в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум", вважає Гросберг.

https://ukranews.com/ua/news/879894-do- ... a-rozvidka
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Цікаво, хто піде воювати навесні?

Є вагомі підстави вважати, що ерефія також сильно схудне до весни. В контексті наявності необмеженого БК, стволів, дорогих технологічних ракет. Та навіть і просто більш-менш сучасних танків, БМП і і ББМ.
Без всього цього вони втратять ініціативу.
Якщо захід не припинить (а краще наростить) нам допомогу, то весна буде час, коли мордор сам побіжить з України. Звичайно торгуючись, щоб зберегти обличчя.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:01

Игорь Алексеевич
Круче эстонской разведки только разведка Буркина-Фасо.
antey1969
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