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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 21842185218621872188>
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:42

Та за пів року війни - вже багато чого було!

  detroytred написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Але в мене тепер така робота, що я маю доступ до інтернету постійно


ну все пропало :mrgreen:

не залипай на довго

Гадаю, що незабаром ми Успіха по телебаченню може побачимо🙄
Більш оптимістичної людини мабуть і не знайти.

Успіх, вітаю з новою неофіційною посадою. Ось тобі і раціональне використання ресурсів, як учора замовляв.

Дякую!

По телебаченню, то наших хлопців вже якось знімало закордонне телебачення, і от десь 3 тижні тому - 1+1 теж знімало сюжет. В тилу, а я тоді був на вогневій.
Але ще десь має гуляти стаття в Британській(якщо я не помиляюсь) газеті про наших хлопців. Там робили тоді багато фото. На руках тримали малих цуценят.
Але, я пробував шукати в гуглі якусь інфо про війну, де фігурують цуценята - то щось не можу знайти :roll:
Ехххххх, треба було хоч назву газети запитати/запам'ятати... :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:Может страх получить бомбой по голове? Или взрыв на ЗАЕС например.

На ЗУ шанс отримати бомбою по голові значно нижчий, ніж шанс потрапити в ДТП. Стосовно ЗАЕС - ЗУ не сильно небезпечніша ніж та ж Польша.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45

  sashaqbl написав:В мене питання - звідки у вас таке бажання свалити з країни, якщо це не страх мобілізації?

Не дуже хотілось б переходити на обговорення особистого життя, але Ви дуже вузько дивитесь на ситуацію. Бажання виїхати до іншої країни виникає не лише через "страх" мобілізації, як Ви припускаєте.

Суть моєї думки полягає в тому, що тотальна заборона на виїзд немає жодного сенсу і якогось обґрунтованого пояснення. Залишати в країні людину виключно в силу її статі виглядає якось дивно.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Суть моєї думки полягає в тому, що тотальна заборона на виїзд немає жодного сенсу і якогось обґрунтованого пояснення. Залишати в країні людину виключно в силу її статі виглядає якось дивно.

Не бачу нічого дивного в тому, що уряд намагаєтсья тримати мобілізаційний резерв у межах доступності.
Можливо я й звужую причини, але разом з тим впевнений, що в переважною більшості бажаючих виїхати причина одна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А з чого ви взяли, що всі ці люди ще не в армії(ну крім поліцейських і пожежників, у яких зовсім інша специфіка роботи і які в якості мобілізаційного потенціалу нічим принципово не відрізняються від програмістів)


ну прямо нічим не відрізняються? тобто програміст теж лазить по драбині на 5 поверх у вікно з якого чути крики і валить вогонь? і вночі зупиняє для перевірки якусь беху з 4 амбалами з повним багажником наркоти і зброї
Я от теж міг стати ментом в свій час (була така можливість), і малювали мені чудові перспективи в карєрному і фінансовому плані, але от не схотів я перші роки бігати по ночам з пістолетом за різними асоціальними елементами. А тепер чувак з карного розшуку вже на пенсії, десь в Хорватії сидить (або в Рахові шашлики жарить), а я замість нього маю йти робити його роботу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Суть моєї думки полягає в тому, що тотальна заборона на виїзд немає жодного сенсу і якогось обґрунтованого пояснення. Залишати в країні людину виключно в силу її статі виглядає якось дивно.


нажаль сенс в тому що Захід дає зброю і гроші, а Україна дає живу силу (солдат)
але все рівно важко якомусь айтішнику чи бариста усвідомити що сильні світу цього бачать вершину його карєри і сенс життя - це померти на війні, і думки його з цього приводу ніхто не питає
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:29

  Letusrock написав:
  АндрейМ написав:Суть моєї думки полягає в тому, що тотальна заборона на виїзд немає жодного сенсу і якогось обґрунтованого пояснення. Залишати в країні людину виключно в силу її статі виглядає якось дивно.


нажаль сенс в тому що Захід дає зброю і гроші, а Україна дає живу силу (солдат)
але все рівно важко якомусь айтішнику чи бариста усвідомити що сильні світу цього бачать вершину його карєри і сенс життя - це померти на війні, і думки його з цього приводу ніхто не питає

І сильно нам давав Захід гроші і зброю в 2014 році?
В Карабасі було так - не хочеш воювати, плати чималий військовий податок. Це правильне рішення, хто не хоче служити через ватні переконання чи боїться, повинні мати право купити бронь.
Організовуйте петицію, може буде бажаний результат, тільки за кордон все одно не будуть випускати, щоб не злиняли.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Організовуйте петицію, може буде бажаний результат, тільки за кордон все одно не будуть випускати, щоб не злиняли.

Уже 3 было. Все это до одного места.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:41

  slonomag написав:
  lapay написав:Організовуйте петицію, може буде бажаний результат, тільки за кордон все одно не будуть випускати, щоб не злиняли.

Уже 3 было. Все это до одного места.

Значить, не кожен з нас президент, за що боролись, на те і напоролись.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:сильні світу цього бачать вершину його карєри і сенс життя - це померти на війні, і думки його з цього приводу ніхто не питає

Тому що напали не на країну сильних світу цього, а на країну айтішника.

  slonomag написав:Может страх получить бомбой по голове

Це якийсь особливий вид страху, притаманний лише програмісту, а колгоспнику з села - ні?!
Чому колгоспник має отримати повістку і піти на фронт, а "мамині черешні" мають їхати до дружин на Ібіцу?


Доречі, оператори БПЛА, хаймарсів і багато іншого - це якраз майже айтішник. Думаю вони навіть в броніках не ходять. І ями не копають. Але по ним прилітає, це без сумніву.
Hotab
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