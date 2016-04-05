Додано: Пон 05 вер, 2022 20:22

АндрейМ написав: mephala написав: а давайте я нафантазую що у Франції би поліцаї у випадку війни на вулиці всіх би хватали. а хто не хоче то розстріл на місці. а давайте я нафантазую що у Франції би поліцаї у випадку війни на вулиці всіх би хватали. а хто не хоче то розстріл на місці.

Давайте. Питання в тому - навіщо розстрілювати людину, яка не хоче воювати? Що Ви цим вирішите? Ворог не вб’є, так свої вб’ють? Я ж і пишу, що це - радянщина. Вам просто важко це прийняти. Якщо питання лише в тому, щоб померти за Батькивщину, то, мабуть, хай розстрілюють, тому що багато людей на полю бою нічого іншого, окрім як померти, не здатні зробити. Смерть не повинна бути марною, але я бачу, що інші вважають інакше. Давайте. Питання в тому - навіщо розстрілювати людину, яка не хоче воювати? Що Ви цим вирішите? Ворог не вб’є, так свої вб’ють? Я ж і пишу, що це - радянщина. Вам просто важко це прийняти. Якщо питання лише в тому, щоб померти за Батькивщину, то, мабуть, хай розстрілюють, тому що багато людей на полю бою нічого іншого, окрім як померти, не здатні зробити. Смерть не повинна бути марною, але я бачу, що інші вважають інакше.

ви напевно вважаєте, що долячик (успіх) чи бобуа чи хотаб хочуть воювати? ну прямо аж підстрибують від нестримного бажання? вам скрізь мерещиться "радяншина", все що не вкладається у ваш світогляд, чи просто вам не подобається - все, ярлик "радянщини" і все тут. ви вже навіть дофантиазували як би там було у "цивілізованих" країнах, хоча навіть зеленого поняття не маєте, якби там було у подібній ситуації. та навіть більше, ви навіть не можете знати якби там було, тому що закон про військовий стан та мобілізацію там може цілком бути не зовсім публічним, або навіть зовсім не публічним. а перевіряти на практиці цим "цівілізованим" країнам поки що не доводилося. хоча може ще доведеться, якщо і надалі так соплі жувати будуть. вас ще нікуди не призвали, хоча можуть. навіть якщо і не призвуть, то може виявитися що і на не передовій знайдеться для вас заняття. але ж у вас "родіна там гдє жопа в тєплє" (с), так? хочеться щоб хтось тут все за вас вирішив, а ви в той час собі пересидите десь там, бажано нічого не втративши ні матеріальному плані (ну хтось же ж таки вашу хату-квартиру тут таки оборонятиме, правда не ви), ні в фінансовому, так? а потім ви собі спокійно повернетеся назад, ніби нічого взагалі і не трапилося.пс. і чомусь я певний, що подібні персонажі будуть якщо не першими, то обовязково в числі тих, хто буде потім дерти горло з приводу наявності у ветеранів якихось тих, можливо і так незначних, виплат/пільг, мовляв, "за що, за те що просто посиділи півроку - рік в окопі? я теж так міг, мене просто не взяли".....