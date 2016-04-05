|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:23
АндрейМ написав: sashaqbl написав:
Роззуйте очі. Німеччина, Франція, Швеція і Великобританія планують повернути загальний призов у тій чи іншій формі на фоні українсько-російської війни.
Дякую, вже роззув очі. Проте я веду мову про тотальну заборону на виїзд, а не про призов. Призов тут ні до чого.
так на них ще ніхто й не нападав. і з чого ви взяли що ці б країни не закрили кордон? бо вам так хочеться? ви порівнюєте тепле з м’яким - ми уже в стані війни а про них ви фантазуєте як би воно було. а давайте я нафантазую що у Франції би поліцаї у випадку війни на вулиці всіх би хватали. а хто не хоче то розстріл на місці. у нас же тоді краще, так?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7566
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:32
sashaqbl написав:
Не бачу нічого дивного в тому, що уряд намагаєтсья тримати мобілізаційний резерв у межах доступності.
Справа в тому, що не всі чоловіки від 18 до 60 років є тим мобілізаційним резервом. Стать і вік не визначають емоційні та фізичні якості та здібності людини, скільки б Постанов Кабмін не видавав би про протилежне.
Hotab написав:
Чому колгоспник має отримати повістку і піти на фронт, а "мамині черешні" мають їхати до дружин на Ібіцу?
А чому Ви вважаєете, що воюють лише колгоспники? Це абсолютно не так. І чому Ви вважаєте, що на війну йдуть через примус? Як Ви уявляєте, що людина, яка не хоче воювати, буде воювати, якщо її призвуть?
mephala написав:
а давайте я нафантазую що у Франції би поліцаї у випадку війни на вулиці всіх би хватали. а хто не хоче то розстріл на місці.
Давайте. Питання в тому - навіщо розстрілювати людину, яка не хоче воювати? Що Ви цим вирішите? Ворог не вб’є, так свої вб’ють? Я ж і пишу, що це - радянщина. Вам просто важко це прийняти. Якщо питання лише в тому, щоб померти за Батькивщину, то, мабуть, хай розстрілюють, тому що багато людей на полю бою нічого іншого, окрім як померти, не здатні зробити. Смерть не повинна бути марною, але я бачу, що інші вважають інакше.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Пон 05 вер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:47
Letusrock написав: sashaqbl написав:
А з чого ви взяли, що всі ці люди ще не в армії(ну крім поліцейських і пожежників, у яких зовсім інша специфіка роботи і які в якості мобілізаційного потенціалу нічим принципово не відрізняються від програмістів)
ну прямо нічим не відрізняються? тобто програміст теж лазить по драбині на 5 поверх у вікно з якого чути крики і валить вогонь? і вночі зупиняє для перевірки якусь беху з 4 амбалами з повним багажником наркоти і зброї
Я от теж міг стати ментом в свій час (була така можливість), і малювали мені чудові перспективи в карєрному і фінансовому плані, але от не схотів я перші роки бігати по ночам з пістолетом за різними асоціальними елементами. А тепер чувак з карного розшуку вже на пенсії, десь в Хорватії сидить (або в Рахові шашлики жарить), а я замість нього маю йти робити його роботу
Поясніть звідки у Вас оце -- "замість нього"?
Пенсію силовики отримують не в кредит, а за "вислугу років". За зроблене, виконане.
Вони такі ж самі військовозобов'язані. За службу у запасі їм гроші не платять.
Тобто обов'язки перед державою і суспільством в них абсолютно такі ж самі, як у інших.
А от з тим, що призивати їх в першу чергу, ніж тих, хто не має досвіду війської та інших силових служб, буде більш ефективніше, цілком згоден.
Пояснення чому так не робиться може бути у тому, що зараз потрібен особовий склад нижньої ланки.
Різниці в навчанні підносити снаряди, рити окопи, розгортати апаратну станцію і т.д. айтишніка та, наприклад, старого майора і вище (які це забули 20+ років тому) немає.
А от платити цьому майору вже треба і пенсію, і грошове забезпечення.
Ще й виходячи з 25+ років вислуги та військового звання "майор" та вище.
От тому майор готує шашлики, а айтишніка мобілізують.
Якщо ж відштовхуватися з моралі - в першу чергу старих, а потім молодь, то можна вказати - в першу чергу безробітних або ще якось.
Імхо. Потехеньку дійде черга до всіх. А які критерії у тих мобістів у військоматах - хз.
Але поки так: замовлення від військової частини на ...
Майорів і вище не дуже замовляють, бо своїх вистачає.
Тим паче, що зрозумійте, посада старшого офіцера - це рівень де відповідальність за сотні людей або вартісну техніку. Висмикнути, наприклад, пенса майора "восьмерочника" і поставити його комбатом піхоти -- ?
Пожалійте отих 400+ піхотинців...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25504
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:53
Hotab написав:
Роззброєння фашиської Росії - це мета всього цивілізованого світу.
Китай (перша-друга економіка світу) - цивілізований світ?
Індія (п'ята економіка світу) - те ж саме питання.
А це більше третини населення планети.
І ніяке роззброєння рашки їм не потрібне. Де-факто вони її союзники.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18903
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2437 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:22
АндрейМ написав: mephala написав:
а давайте я нафантазую що у Франції би поліцаї у випадку війни на вулиці всіх би хватали. а хто не хоче то розстріл на місці.
Давайте. Питання в тому - навіщо розстрілювати людину, яка не хоче воювати? Що Ви цим вирішите? Ворог не вб’є, так свої вб’ють? Я ж і пишу, що це - радянщина. Вам просто важко це прийняти. Якщо питання лише в тому, щоб померти за Батькивщину, то, мабуть, хай розстрілюють, тому що багато людей на полю бою нічого іншого, окрім як померти, не здатні зробити. Смерть не повинна бути марною, але я бачу, що інші вважають інакше.
ви напевно вважаєте, що долячик (успіх) чи бобуа чи хотаб хочуть воювати? ну прямо аж підстрибують від нестримного бажання? вам скрізь мерещиться "радяншина", все що не вкладається у ваш світогляд, чи просто вам не подобається - все, ярлик "радянщини" і все тут. ви вже навіть дофантиазували як би там було у "цивілізованих" країнах, хоча навіть зеленого поняття не маєте, якби там було у подібній ситуації. та навіть більше, ви навіть не можете знати якби там було, тому що закон про військовий стан та мобілізацію там може цілком бути не зовсім публічним, або навіть зовсім не публічним. а перевіряти на практиці цим "цівілізованим" країнам поки що не доводилося. хоча може ще доведеться, якщо і надалі так соплі жувати будуть. вас ще нікуди не призвали, хоча можуть. навіть якщо і не призвуть, то може виявитися що і на не передовій знайдеться для вас заняття. але ж у вас "родіна там гдє жопа в тєплє" (с), так? хочеться щоб хтось тут все за вас вирішив, а ви в той час собі пересидите десь там, бажано нічого не втративши ні матеріальному плані (ну хтось же ж таки вашу хату-квартиру тут таки оборонятиме, правда не ви), ні в фінансовому, так? а потім ви собі спокійно повернетеся назад, ніби нічого взагалі і не трапилося.
пс. і чомусь я певний, що подібні персонажі будуть якщо не першими, то обовязково в числі тих, хто буде потім дерти горло з приводу наявності у ветеранів якихось тих, можливо і так незначних, виплат/пільг, мовляв, "за що, за те що просто посиділи півроку - рік в окопі? я теж так міг, мене просто не взяли".....
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:29
detroytred написав:Поясніть звідки у Вас оце -- "замість нього"?
Пенсію силовики отримують не в кредит, а за "вислугу років". За зроблене, виконане.
Вони такі ж самі військовозобов'язані. За службу у запасі їм гроші не платять.
Тобто обов'язки перед державою і суспільством в них абсолютно такі ж самі, як у інших.
А от з тим, що призивати їх в першу чергу, ніж тих, хто не має досвіду війської та інших силових служб, буде більш ефективніше, цілком згоден.
Пояснення чому так не робиться може бути у тому, що зараз потрібен особовий склад нижньої ланки.
Різниці в навчанні підносити снаряди, рити окопи, розгортати апаратну станцію і т.д. айтишніка та, наприклад, старого майора і вище (які це забули 20+ років тому) немає.
А от платити цьому майору вже треба і пенсію, і грошове забезпечення.
Ще й виходячи з 25+ років вислуги та військового звання "майор" та вище.
Тим паче, що зрозумійте, посада старшого офіцера - це рівень де відповідальність за сотні людей або вартісну техніку. Висмикнути, наприклад, пенса майора "восьмерочника" і поставити його комбатом піхоти -- ?
Пожалійте отих 400+ піхотинців...
Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил, из разряда невероятного, прямо путь Гагарина или Гелетея ))) Не успеваю привыкнуть
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20014
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4792 раз.
- Подякували: 7560 раз.
-
- Профіль
-
6
23
5
1
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:35
Starikan написав: Hotab написав:
Роззброєння фашиської Росії - це мета всього цивілізованого світу.
Китай (перша-друга економіка світу) - цивілізований світ?
Індія (п'ята економіка світу) - те ж саме питання.
А це більше третини населення планети.
І ніяке роззброєння рашки їм не потрібне. Де-факто вони її союзники.
Індія не належить до цивілізованих країн.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3186
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:39
freeze написав:
Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил, из разряда невероятного, прямо путь Гагарина или Гелетея ))) Не успеваю привыкнуть
Щиро вітаю!
Оце так порадували.
Ділиться думками, якщо буде час та натхнення.
Ще б Мортімер з'явився...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25504
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 22:07
АндрейМ написав:
Справа в тому, що не всі чоловіки від 18 до 60 років є тим мобілізаційним резервом. Стать і вік не визначають емоційні та фізичні якості та здібності людини, скільки б Постанов Кабмін не видавав би про протилежне.
Так проблем же для тих хто не є мобілізаційним резервом - по не виїзду немає.
Йдете у воєнкомат
Проходите медичну комісію..
Якщо медична комісія напише що ви не годні - то Ви отримаєте право на виписку довідки , в якій вказано що Ви не годні і з якою можете виїзжати...
Але підозрюю що по стану здоровья - Ви годні...
Тому й так розпереживались..
ПС
Я комісію пройшов, і хоч вона признала мене не годним...але з приписом через два місяці пройти ще одну медкомісію..при тому що в мене гіпертонія якогось там ступеня з прогнозом негативний і з забороною фізично/емоційних навантажень..
Розшифровою
Якщо не дай Бог , все буде погано - то візьмуть і мене...а поки що Держава не хоче ризикувати тим що в мене під час служби станеться інфаркт і прийдеться моїм нащадкам сплатити від 0,6 млн грн страховки...
Але у випадку ,якщо самому існуванню Держави буде загрожувати знищення - то візьмуть і таких як я..і це нормально і правильно.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25892
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 вер, 2022 22:09
detroytred написав: freeze написав:
Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил, из разряда невероятного, прямо путь Гагарина или Гелетея ))) Не успеваю привыкнуть
Щиро вітаю!
Оце так порадували.
Ділиться думками, якщо буде час та натхнення.
Ще б Мортімер з'явився...
Спасибо.
На первой линии понятно связи нет, а если где-то на ротации то перед сном иногда пролистаешь форум, но обычно уже сил нет что то написать.
Стал участником нескольких резонансных событий, действительно очень интересных, прошедших в СМИ, после победы расскажу, надеюсь жив буду, пока удача в моей команде играет, спасибо ей.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20014
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4792 раз.
- Подякували: 7560 раз.
-
- Профіль
-
6
23
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|103201
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|463961
|
|
|1
|3796
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|