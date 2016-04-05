Додано: Пон 05 вер, 2022 23:59

budivelnik написав: Але підозрюю що по стану здоровья - Ви годні... Але підозрюю що по стану здоровья - Ви годні...

wild.tomcat написав: хочеться щоб хтось тут все за вас вирішив, а ви в той час собі пересидите десь там, бажано нічого не втративши ні матеріальному плані (ну хтось же ж таки вашу хату-квартиру тут таки оборонятиме, правда не ви), ні в фінансовому, так? а потім ви собі спокійно повернетеся назад, ніби нічого взагалі і не трапилося. хочеться щоб хтось тут все за вас вирішив, а ви в той час собі пересидите десь там, бажано нічого не втративши ні матеріальному плані (ну хтось же ж таки вашу хату-квартиру тут таки оборонятиме, правда не ви), ні в фінансовому, так? а потім ви собі спокійно повернетеся назад, ніби нічого взагалі і не трапилося.

wild.tomcat написав: все що не вкладається у ваш світогляд все що не вкладається у ваш світогляд

wild.tomcat написав: пс. і чомусь я певний, що подібні персонажі будуть якщо не першими, то обовязково в числі тих, хто буде потім дерти горло з приводу наявності у ветеранів якихось тих, можливо і так незначних, виплат/пільг, мовляв, "за що, за те що просто посиділи півроку - рік в окопі? я теж так міг, мене просто не взяли"..... пс. і чомусь я певний, що подібні персонажі будуть якщо не першими, то обовязково в числі тих, хто буде потім дерти горло з приводу наявності у ветеранів якихось тих, можливо і так незначних, виплат/пільг, мовляв, "за що, за те що просто посиділи півроку - рік в окопі? я теж так міг, мене просто не взяли".....

Стан здоров’я - занадто бінарна система визначення придатності до служби в армії.Чому Ви вирішили, що я пишу про себе? В принципі, зрозуміло, що суспільство приймає, що жінки пересиджують, як Ви написали, війну закордоном, тому що вони - "не вояки", а оскільки всім чоловікам приписали функцію і якості "вояк", то суспільство не сприймає, якщо хтось із чоловіків також хоче війну пересідіти закордоном. Я ж про це і писав, шо я проти таких гендерних стереотипів. Виявляється, що деякі чоловіки (називайте їх як завгодно - "несправжні"/"напівспражні") виявилися заручниками чужих стереотипів. Навіть, у Ваших словах я читаю звинувачення на свою адресу в тому, що я не відповідаю Вашим уявленням про чоловіків, хоча Ви мене не знаєте і не знаєте чому я пишу, проте характеристики Ви вже мені дали.А Ви чомусь не хочете припустити, що в цивілізованих країнах заборони на виїзд неможливі. Ось такий у Вас світогляд. Так, світогляд у нас різний. Просто, Ви згодні, що всі чоловікі мають воювати, всі вони складають мобілізаційний резерв і всіх їх потрібно тримати в країні. Вас це влаштовує і Ви це нормально сприймаєте, а я - ні.Це - просто образа. Не бачу сенсу з Вами щось обговорюти більше.