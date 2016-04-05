Додано: Вів 06 вер, 2022 12:21

Letusrock написав: jump написав: Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну

так можна воювати ще й 100 років, виходить парадокс що Захід спонсорує обидві сторони так можна воювати ще й 100 років, виходить парадокс що Захід спонсорує обидві сторони

США не нам допомагають, а відкрили проксі-фронт з геополітичним ворогом. Фактично 13 млрд витрачених, конвертувалися в 50 тисяч безповоротних втрат супротивника, тобто це не сплачені податки, та витрати на утримання по інвалідності. Плюс тисячі одиниць техніки, мільйони снарядів та набоїв, сотні одиниць сучасної техніки, яка була знищена випробовуванням на практиці новітніх польових озброєнь. Це фактично застереження Москві, що США мають польову зброю, яка може зупинити усю її армію, якщо буде протистояти кілька десят тисяч навчених вояків в Східній Європі. Тобто навіть того контингенту, що США мають у Европі достатньо, щоб зламати хребет професійній "другій арміі світу". І судячи з уього, після закінчення совєтскіх запасів озброєння, амуніції, обладнання, армія Рашкі перетвориться на звичайну регіональну армію, на відновлення якій потрібні будуть ще 10-15-20 років, за цей час США та Китай стануть недосяжними гегемонами. Проте є варіант, що Рашка будет штампувати тільки гіперзвукові ракети. Але тоді Китай та США її просто зсередини розвалять. Бо у 1990 році "русскіх" в РФ було 120 млн і 25 млн нацменів. Зараз 105 млн і 40 млн нацменів. Цифра вже критично-небезпечна. Без титульної нації імперія розвалиться, або перетвориться на іншу, як було з Візантією, але цьому передуватися різня усіх "русскіх", їх просто виріжуть як скот, жінок згвалтують, а дітей перетворять на манкуртів.