Взагалі-то "безвозвратные потери" це не еквівалентно 200.
"Безвозвратные потери" - 200 + тяжко-ранені(інваліди), тобто такі що вже не зможуть воювати.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 10:36
Взагалі-то "безвозвратные потери" це не еквівалентно 200.
"Безвозвратные потери" - 200 + тяжко-ранені(інваліди), тобто такі що вже не зможуть воювати.
Додано: Вів 06 вер, 2022 10:56
А де ж наші Скорпіони, Фантоми...?
Ну нічого свого не виготовили.
Для наступу - саме те.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Слухайте, що то за обговорення чуток, ватних інфопомийок та вкидів ? Де модератори ?
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:04
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:12
у Львові та по Львівщині щодня похорони...
Кілька днів тому привезли одразу 4 вбитих...Вік 32-50 рр...усі - Львів
Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну
дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.
Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.
В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.
Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:36
На Закарпатті 2 вересня оголошено Днем жалоби за полеглими воїнами 128-ї бригади
в боях за Херсонщину в один день загинули сім українських бійців, з-поміж них Роман Грапенюк, Андрій Костик, Василь Бабич, Василь Попадич, Іван Дрія, Степан Епереші та Михайло Петейчук.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:48
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:21
США не нам допомагають, а відкрили проксі-фронт з геополітичним ворогом. Фактично 13 млрд витрачених, конвертувалися в 50 тисяч безповоротних втрат супротивника, тобто це не сплачені податки, та витрати на утримання по інвалідності. Плюс тисячі одиниць техніки, мільйони снарядів та набоїв, сотні одиниць сучасної техніки, яка була знищена випробовуванням на практиці новітніх польових озброєнь. Це фактично застереження Москві, що США мають польову зброю, яка може зупинити усю її армію, якщо буде протистояти кілька десят тисяч навчених вояків в Східній Європі. Тобто навіть того контингенту, що США мають у Европі достатньо, щоб зламати хребет професійній "другій арміі світу". І судячи з уього, після закінчення совєтскіх запасів озброєння, амуніції, обладнання, армія Рашкі перетвориться на звичайну регіональну армію, на відновлення якій потрібні будуть ще 10-15-20 років, за цей час США та Китай стануть недосяжними гегемонами. Проте є варіант, що Рашка будет штампувати тільки гіперзвукові ракети. Але тоді Китай та США її просто зсередини розвалять. Бо у 1990 році "русскіх" в РФ було 120 млн і 25 млн нацменів. Зараз 105 млн і 40 млн нацменів. Цифра вже критично-небезпечна. Без титульної нації імперія розвалиться, або перетвориться на іншу, як було з Візантією, але цьому передуватися різня усіх "русскіх", їх просто виріжуть як скот, жінок згвалтують, а дітей перетворять на манкуртів.
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:58
Я про це писав ще в квітні-травні.
По-перше, не треба узагальнювати "Захід". США не спонсорує(майже). В даному контексті більш коректним буде слово "Європа".
По-друге, з того часу ситуація виправляється. Європа реально виправляє ситуацію. Робить реальні кроки. Це вже пізно, але краще пізно ніж ніколи. І ці кроки звичайно на роки, але навіть зараз деякий ефект вже є.
І по-третє, гроші це гроші, і за гроші так просто зброю(комплектуючі, чіпи) не купиш. Навіть людей купити є досить проблемно для РФ. В цьому плані видно що США старається не допустити 2014-2021, коли пошуміли, пошуміли, але РФ все що їй треба продовжувала купляти. Будем надіятись США тут порішає.
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