jump написав:Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну
так можна воювати ще й 100 років, виходить парадокс що Захід спонсорує обидві сторони
США не нам допомагають, а відкрили проксі-фронт з геополітичним ворогом. Фактично 13 млрд витрачених, конвертувалися в 50 тисяч безповоротних втрат супротивника, тобто це не сплачені податки, та витрати на утримання по інвалідності. Плюс тисячі одиниць техніки, мільйони снарядів та набоїв, сотні одиниць сучасної техніки, яка була знищена випробовуванням на практиці новітніх польових озброєнь. Це фактично застереження Москві, що США мають польову зброю, яка може зупинити усю її армію, якщо буде протистояти кілька десят тисяч навчених вояків в Східній Європі. Тобто навіть того контингенту, що США мають у Европі достатньо, щоб зламати хребет професійній "другій арміі світу". І судячи з уього, після закінчення совєтскіх запасів озброєння, амуніції, обладнання, армія Рашкі перетвориться на звичайну регіональну армію, на відновлення якій потрібні будуть ще 10-15-20 років, за цей час США та Китай стануть недосяжними гегемонами. Проте є варіант, що Рашка будет штампувати тільки гіперзвукові ракети. Але тоді Китай та США її просто зсередини розвалять. Бо у 1990 році "русскіх" в РФ було 120 млн і 25 млн нацменів. Зараз 105 млн і 40 млн нацменів. Цифра вже критично-небезпечна. Без титульної нації імперія розвалиться, або перетвориться на іншу, як було з Візантією, але цьому передуватися різня усіх "русскіх", їх просто виріжуть як скот, жінок згвалтують, а дітей перетворять на манкуртів.
эти десятки млрд баксов для США ничего не стоят.Вон ЕС в своё время 400 млрд залила в Грецию при её кризисе.Так что река денег не должна пересохнуть для нас,если конечно америкосы не повторят Афган
konstantin kirovograd написав:эти десятки млрд баксов для США ничего не стоят.Вон ЕС в своё время 400 млрд залила в Грецию при её кризисе.Так что река денег не должна пересохнуть для нас,если конечно америкосы не повторят Афган
По-перше, ці гроші для США щось таки коштують. А по-друге, Афганістан вони якраз таки заливали грошима, і результату нема. Тому зараз вони діють на порядок обережніше.
freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Респект. Неочікувано. Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму. Всім гарного і безпечного дня. У мене "трансконтинентальний" переліт. Встигнути по світлому зі сходної частини держави до Львова і повернутись в зворотньому.