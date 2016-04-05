Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увеличении военной поддержки, высказанную во время визита Шмыгаля в Берлин 4 сентября. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги. Так, речь шла о поставках Киеву современных германских танков Leopard-2. Поводом для обсуждения стало предложение производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля о прямых поставках в Украину. На тот момент компания было готова поставить Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запасные части и учебные материалы для солдат, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Шольц, однако, отказался одобрить выдачу экспортной лицензии. Заявления канцлера в ходе встречи со Шмыгалем были "общими и неконкретными", пишет издание. Шольц продемонстрировал "полное отсутствие готовности" изменить свою негативную позицию в отношении поставок танков, констатирует Die Welt.
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса. Эти деньги пойдут на компенсацию жителям Германии резкого роста цен на электроэнергию. Это уже третий пакет помощи, одобренный правительством.
freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Респект. Неочікувано. Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму. .....
Вполне ожидаемо. Учтите разные старты. freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше. И знаний у него побольше. Да и свободного времени у офицера меньше, чем у солдата. У никогда не служившего и без всяких военных знаний долярчика есть основания радоваться и гордиться своими успехами. Но героем он себя не выставляет. А вообще, удачи, успехов и здоровья и Вам, и freeze, и Успіху, и Bobua и всем нашим воинам.
freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Поздоровляю. Але ЯКЩО не планувати карєру військового та/або ТРИВАЛУ в/службу - НЕ бачу в них жодного смислу, крім трохи вищого грошового забезпечення (при тому, що "виносу мізків" - стане більше)...
Також я памятаю часи, коли строк виходу у відставку молодшого офіцерського складу - був аж на 5-ть (!) років меншим від - старшого; НЕ виключаю, що нинішня "зрівнялівка" у 60 років перебування в запасі для всіх - все ж буде відмінена...
ЛАД написав: Вполне ожидаемо. Учтите разные старты. freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше.
Моему школьному другу после военной кафедры дважды повышали звание до старлея, хотя он не служил, а просто посещал лекции в говоровской академии раз в год или два (как и я). Многим знакомым в той же ситуации повышали до лейтенанта, а я почему-то младшим и остался.
ЛАД написав: Вполне ожидаемо. Учтите разные старты. freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше.
Моему школьному другу после военной кафедры дважды повышали звание до старлея, хотя он не служил, а просто посещал лекции в говоровской академии раз в год или два (как и я). Многим знакомым в той же ситуации повышали до лейтенанта, а я почему-то младшим и остался.
В принципе возможно и капитан.
Сегодня в час попали в мой дом (или совсем рядом). Был пожар на мойке машин. Приехало куча машин, погасили быстро. Битого бетона много. Утром будет видно.
freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Поздоровляю. Але ЯКЩО не планувати карєру військового та/або ТРИВАЛУ в/службу - НЕ бачу в них жодного смислу, крім трохи вищого грошового забезпечення (при тому, що "виносу мізків" - стане більше)...
Також я памятаю часи, коли строк виходу у відставку молодшого офіцерського складу - був аж на 5-ть (!) років меншим від - старшого; НЕ виключаю, що нинішня "зрівнялівка" у 60 років перебування в запасі для всіх - все ж буде відмінена...
Вдячний за коментарі з іншою позицією.
1. Когда дают звёзды, это от желания не зависит. 2. БОльшие звёзды - бОльшая ответственность. Но и бОльшие возможности и бОльшая самостоятельность. 3. В данном случае срок выхода в отставку значения не имеет. После окончания войны спокойно уйдёт из армии. Если захочет (а, возможно, даже если не захочет).
freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Респект. Неочікувано.
для мене це досіть очікувано...
якщо людина проявляє себе в якості лідера , а також на неї командир може як кажуть "положиться"(тобто довірити складні, чи не дуже задачі) , то очікувано, що буде промоушн (іноді досить стрімкий), але вище майора не стрибнешь без війсбкової освіти(військова кафедра радянскьких часів давала знання меньше ніж youtube сьогодні) до того ж вже маємо багато втрат серед молодших офіцерів
під час другої світової 1942-45 лейтенанта робили за 6 місяців зі студентів 1-2 курсів в сучасномі світі для теорії достатньо 2 місяців теоретичних навчань і 2 місяців практичних навчань (тобто те, що зараз відбувається в Німечінні і інших країнах НАТО, де навчаються наші військові)
Не знаю, откуда у Вас такое мнение о знаниях после военной кафедры. В своё время видел и кадровых советских офицеров, и двухгодичников. Нередко сравнение было в пользу двухгодичников. Зависело от человека.