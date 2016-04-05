RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2186218721882189>
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:40

++13.10++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увеличении военной поддержки, высказанную во время визита Шмыгаля в Берлин 4 сентября. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги. Так, речь шла о поставках Киеву современных германских танков Leopard-2. Поводом для обсуждения стало предложение производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля о прямых поставках в Украину. На тот момент компания было готова поставить Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запасные части и учебные материалы для солдат, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Шольц, однако, отказался одобрить выдачу экспортной лицензии. Заявления канцлера в ходе встречи со Шмыгалем были "общими и неконкретными", пишет издание. Шольц продемонстрировал "полное отсутствие готовности" изменить свою негативную позицию в отношении поставок танков, констатирует Die Welt.

https://www.dw.com/ru/premerministr-ukrainy-smygal-kiev-polucit-ot-es-5-milliardov-evro-makrofinansovoj-pomosi/a-63013098
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса. Эти деньги пойдут на компенсацию жителям Германии резкого роста цен на электроэнергию. Это уже третий пакет помощи, одобренный правительством.

https://www.bbc.com/russian/news-62789164
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:17

  Hotab написав:
  freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил

Респект. Неочікувано.
Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму.
.....

Вполне ожидаемо. Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше. И знаний у него побольше. Да и свободного времени у офицера меньше, чем у солдата.
У никогда не служившего и без всяких военных знаний долярчика есть основания радоваться и гордиться своими успехами. Но героем он себя не выставляет.
А вообще, удачи, успехов и здоровья и Вам, и freeze, и Успіху, и Bobua и всем нашим воинам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:32

  freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил


Поздоровляю. Але ЯКЩО не планувати карєру військового та/або ТРИВАЛУ в/службу - НЕ бачу в них жодного смислу, крім трохи вищого грошового забезпечення (при тому, що "виносу мізків" - стане більше)...

Також я памятаю часи, коли строк виходу у відставку молодшого офіцерського складу - був аж на 5-ть (!) років меншим від - старшого; НЕ виключаю, що нинішня "зрівнялівка" у 60 років перебування в запасі для всіх - все ж буде відмінена...

Вдячний за коментарі з іншою позицією.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 591
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:43

  ЛАД написав: Вполне ожидаемо. Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше.

Моему школьному другу после военной кафедры дважды повышали звание до старлея, хотя он не служил, а просто посещал лекции в говоровской академии раз в год или два (как и я). Многим знакомым в той же ситуации повышали до лейтенанта, а я почему-то младшим и остался.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18904
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2437 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 02:27

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вполне ожидаемо. Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше.

Моему школьному другу после военной кафедры дважды повышали звание до старлея, хотя он не служил, а просто посещал лекции в говоровской академии раз в год или два (как и я). Многим знакомым в той же ситуации повышали до лейтенанта, а я почему-то младшим и остался.

В принципе возможно и капитан.

Сегодня в час попали в мой дом (или совсем рядом). Был пожар на мойке машин. Приехало куча машин, погасили быстро. Битого бетона много. Утром будет видно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 02:32

  Миша-клиент написав:
  freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил


Поздоровляю. Але ЯКЩО не планувати карєру військового та/або ТРИВАЛУ в/службу - НЕ бачу в них жодного смислу, крім трохи вищого грошового забезпечення (при тому, що "виносу мізків" - стане більше)...

Також я памятаю часи, коли строк виходу у відставку молодшого офіцерського складу - був аж на 5-ть (!) років меншим від - старшого; НЕ виключаю, що нинішня "зрівнялівка" у 60 років перебування в запасі для всіх - все ж буде відмінена...

Вдячний за коментарі з іншою позицією.

1. Когда дают звёзды, это от желания не зависит.
2. БОльшие звёзды - бОльшая ответственность. Но и бОльшие возможности и бОльшая самостоятельность.
3. В данном случае срок выхода в отставку значения не имеет. После окончания войны спокойно уйдёт из армии. Если захочет (а, возможно, даже если не захочет).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 02:37

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  freeze написав:Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил

Респект. Неочікувано.



для мене це досіть очікувано...

якщо людина проявляє себе в якості лідера , а також на неї командир може як кажуть "положиться"(тобто довірити складні, чи не дуже задачі) , то очікувано, що буде промоушн (іноді досить стрімкий), але вище майора не стрибнешь без війсбкової освіти(військова кафедра радянскьких часів давала знання меньше ніж youtube сьогодні)
до того ж вже маємо багато втрат серед молодших офіцерів


під час другої світової 1942-45 лейтенанта робили за 6 місяців зі студентів 1-2 курсів в сучасномі світі для теорії достатньо 2 місяців теоретичних навчань
і 2 місяців практичних навчань (тобто те, що зараз відбувається в Німечінні і інших країнах НАТО, де навчаються наші військові)

Не знаю, откуда у Вас такое мнение о знаниях после военной кафедры.
В своё время видел и кадровых советских офицеров, и двухгодичников. Нередко сравнение было в пользу двухгодичников. Зависело от человека.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 02:40

  Hotab написав:...........
  jump написав:захід рахує інакше...

Росія втратила в Україні понад 25 тисяч військових – Міноборони Британії

Можливо ще стільки ж лугандонців плюс вагнеровців.

Можливо.
Але в 50 тисяч мерців, пробачте, не вірю.
Хоча останнім часом пишуть акуратніше - "втрати", а не "вбиті".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 02:44

  ЛАД написав:Сегодня в час попали в мой дом (или совсем рядом).

Рядом
juristkostya
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 03:48

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Сегодня в час попали в мой дом (или совсем рядом).

Рядом

Не буду спорить, рассветёт, посмотрим.
Точнее, наверно, в нежилую часть.

P.s. Я был прав. В угол нежилой части.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 вер, 2022 04:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23011
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2186218721882189>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103259
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (566)
07.09.2022 08:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.