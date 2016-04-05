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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 вер, 2022 04:11
ЛАД написав:
Не знаю, откуда у Вас такое мнение о знаниях после военной кафедры.
В своё время видел и кадровых советских офицеров, и двухгодичников. Нередко сравнение было в пользу двухгодичников. Зависело от человека.
Так это было в наше с Вами время.
Тогда были и двухмесячные сборы в армейских частях после 4 курса.
И человек 20 с курса забрали двухгодичниками.
А мои сыновья учились в конце 80-х - начале 90-х, когда в стране уже был полный бардак.
А вы не в Харькове?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 05:20
ЛАД написав:
Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером
Побажання Долярчику було не плюсики на форумі заробляти, а зірки (мати успіхи на військовій службі) ,і робити це трохи тихіше. А не "напишу в валютній (не переносьте!!!) бо тут плюсики дають.."
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Додано: Сер 07 вер, 2022 07:44
Hotab написав: ЛАД написав:
Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером
Побажання Долярчику було не плюсики на форумі заробляти, а зірки (мати успіхи на військовій службі) ,і робити це трохи тихіше. А не "напишу в валютній (не переносьте!!!) бо тут плюсики дають.."
А що поганого в тому, що я хочу бачити "реакцію залу"?
Наприклад, якийсь музикант/співак виконує ту, чи іншу пісню, а в залі - тиша...
То, зразу в музиканта/співака в думках - "а чи правильно я роблю, а головне - ДЛЯ КОГО/для чого я так стараюсь?"
Тож "зворотній зв'язок" - мусить бути!
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Додано: Сер 07 вер, 2022 07:57
Frant написав:
Ти так і не зрозумів, що рускіє окупують і вбивають в першу чергу російськомовних?
Наразі вони продукували поняття "вогневий вал" , випалюють і наступають.
Наразі їм - нема чого підносити, а в іншому все вірно.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 07:57
Успіх написав:
А що поганого в тому, що я хочу бачити "реакцію залу"
1. Ти нам нічого не співаєш, а лише кажеш , що співаєш)
2. Якщо ти хочеш оцінки свого співу, то звідки ми можемо знаємо , чи гарно ти співаєш, якщо його не чутно.
3. Якщо ти співаєш саме так, як ти нам кажеш, то ти і сам маєш знати, що це гарний спів. Тоді для чого тобі ці оцінки?
Все, досить)
Якщо батьки ще живі, то попроси хай вони хоч зараз тебе похвалять, якщо поскупились в дитинстві. Скажи їм, що ти поїв, покакав і в шапці. Цього буде достатньо, щоб тебе похвалили.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 08:02
Успіх написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Учтите разные старты.
freeze наверняка пошёл офицером
Побажання Долярчику було не плюсики на форумі заробляти, а зірки (мати успіхи на військовій службі) ,і робити це трохи тихіше. А не "напишу в валютній (не переносьте!!!) бо тут плюсики дають.."
А що поганого в тому, що я хочу бачити "реакцію залу"?
Наприклад, якийсь музикант/співак виконує ту, чи іншу пісню, а в залі - тиша...
То, зразу в музиканта/співака в думках - "а чи правильно я роблю, а головне - ДЛЯ КОГО/для чого я так стараюсь?"
Тож "зворотній зв'язок" - мусить бути!
Это же очевидно: текст призван вызывать реакцию несколько более сложную, чем "вау" или "фу".
Поэтому система "плюсиков" и "медалек" не даёт ничего, кроме примитивизации общения.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 08:25
ЛАД написав: Hotab написав: freeze написав:
Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил
Респект. Неочікувано.
Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму.
.....
Вполне ожидаемо. Учтите разные старты. freeze
наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше. И знаний у него побольше. Да и свободного времени у офицера меньше, чем у солдата.У никогда не служившего и без всяких военных знаний долярчика есть основания радоваться и гордиться своими успехами. Но героем он себя не выставляет.
А вообще, удачи, успехов и здоровья и Вам, и freeze
, и Успіху
, и Bobua
и всем нашим воинам.
Саме так!
Я звичайно тішусь будь-якими своїми успіхами і успіхами наших хлопців, але я зовсім не рахую себе героєм.
Звичайний простий солдат.
Правда, як приїжджав у відпустку, то мої знайомі - хвалили мене і дивились на мене як на героя, та й багато хто казав в слух - що "ти наш герой!"
Хоч я їм і не розказував основні наші "пекельні ситуації", а просто розказував повсякденне життя воїнів і загальні речі...
Та я чітко розумію, що я міг:
- не явитись у воєнкомат
- закосити/відкупитись/не піти
- чи вже у війську закосити, чи нити-капати на мозги командирів, щоб перевели мене десь в тил...
За пів року - я 100500разів міг закосити....
Але - я вирішив воювати і виконувати, частенько досить небезпечні накази.
А свою втому(вона в багатьох, якщо не у всіх вже є) - то я, максимум, можу викласти її тут, чи невдоволення деякими речами - теж тут.
Бо я тут трошки пишу "для розрядки")) - тому, не судіть мене дуже строго))
Гарного вам і всім форумчан дня!
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