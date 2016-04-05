Додано: Сер 07 вер, 2022 08:25

ЛАД написав: Hotab написав: freeze написав: Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил Я за полгода уже две звёздочки на погон добавил

Респект. Неочікувано.

Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму.

..... Респект. Неочікувано.Вчись, долярчик. І без зайвого інформаційного шуму......

Вполне ожидаемо. Учтите разные старты.

freeze наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше. И знаний у него побольше. Да и свободного времени у офицера меньше, чем у солдата.

У никогда не служившего и без всяких военных знаний долярчика есть основания радоваться и гордиться своими успехами. Но героем он себя не выставляет.

А вообще, удачи, успехов и здоровья и Вам, и freeze, и Успіху, и Bobua и всем нашим воинам. Вполне ожидаемо. Учтите разные старты.наверняка пошёл офицером. Может, лейтенантом, а, может, и повыше. И знаний у него побольше. Да и свободного времени у офицера меньше, чем у солдата.А вообще, удачи, успехов и здоровья и Вам, и, и, ии всем нашим воинам.

Саме так!Я звичайно тішусь будь-якими своїми успіхами і успіхами наших хлопців, але я зовсім не рахую себе героєм.Звичайний простий солдат.Правда, як приїжджав у відпустку, то мої знайомі - хвалили мене і дивились на мене як на героя, та й багато хто казав в слух - що "ти наш герой!"Хоч я їм і не розказував основні наші "пекельні ситуації", а просто розказував повсякденне життя воїнів і загальні речі...Та я чітко розумію, що я міг:- не явитись у воєнкомат- закосити/відкупитись/не піти- чи вже у війську закосити, чи нити-капати на мозги командирів, щоб перевели мене десь в тил...За пів року - я 100500разів міг закосити....Але - я вирішив воювати і виконувати, частенько досить небезпечні накази.А свою втому(вона в багатьох, якщо не у всіх вже є) - то я, максимум, можу викласти її тут, чи невдоволення деякими речами - теж тут.Бо я тут трошки пишу "для розрядки")) - тому, не судіть мене дуже строго))Гарного вам і всім форумчан дня!