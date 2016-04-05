RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2189219021912192>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:39

  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?
АндрейМ
 
Заблокований
Повідомлень: 215
З нами з: 30.11.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:40

Нагадуємо, що в загальному доступі не може існувати точної карти бойових дій, а інформацію, як переможну так і не дуже, завжди краще сприймати зі скепсисом і чекати візуальних підтверджень чи повідомлення ГШ ЗСУ. Ну і звісно, довіряйте перевіреним джерелам.

https://t.me/DeepStateUA/13991
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:49

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Вы полагаете, это единственный случай?
Не сомневаюсь, что он не первый, и не последний.
А насчёт лишения гражданства и, тем более, конфискации имущества... А закон такой есть?

еперный балет.
вы вообще читаете или только пишете? специально подсветил специально для вас.

Прошу прощения.
Больше обратил внимание на выделенное синим.
Но и Вы обратите внимание на вопрос о законах. Или предлагаете "внесудебные" решения? Тройки?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:52

  АндрейМ написав:
  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?


еще один писатель. вы вообще читали что этому челу на месяц дали выехать из страны а его уже 4 месяца нет сверх этого месяца?
и по вашему миллионы там находятся НЕЗАКОННО ?
mephala
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:53

  detroytred написав:...........
А взагалі думки, які лунають за поребриком, нагадують якесь божевілля. Вони реально вважали, що 36 бригада морпіхів збиралася брати Таганрог, *Азов* - Ростов, і т.д.
І тільки СВО на випередження зберегло рашкованію. Про лабораторії, гени та тощо - повний жах.
І при цьому українці зомбовані...

Им об этом вещают из всех утюгов.
Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.
За несколько дней до начала войны меня крымчане спрашивали, не собирается ли Украина напасть на Крым.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:31

  АндрейМ написав:
  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?

Ну немає там мільйонів людей - незаконно чухнувших ...
А державі просто не треба буде від них нічого , і їм вона не буде винна нічого - таке собі взаємовигідне "розлучення" ... Яка від таких людей користь державі - чи навіть просто українцям в цілому ?
Puente
 
Повідомлень: 3620
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:...........
А взагалі думки, які лунають за поребриком, нагадують якесь божевілля. Вони реально вважали, що 36 бригада морпіхів збиралася брати Таганрог, *Азов* - Ростов, і т.д.
І тільки СВО на випередження зберегло рашкованію. Про лабораторії, гени та тощо - повний жах.
І при цьому українці зомбовані...

Им об этом вещают из всех утюгов.
Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.
За несколько дней до начала войны меня крымчане спрашивали, не собирается ли Украина напасть на Крым.

Гитлер тоже имел такую мотивацию в каждом значимом случае.
Стыдно взрослым, обсасывать этот "треш".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:42

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Не знаю, откуда у Вас такое мнение о знаниях после военной кафедры.
В своё время видел и кадровых советских офицеров, и двухгодичников. Нередко сравнение было в пользу двухгодичников. Зависело от человека.

Так это было в наше с Вами время.
Тогда были и двухмесячные сборы в армейских частях после 4 курса.
И человек 20 с курса забрали двухгодичниками.
А мои сыновья учились в конце 80-х - начале 90-х, когда в стране уже был полный бардак.

А вы не в Харькове?

:mrgreen:
Это не из Харькова!
1. Были призовы на полные 2 года с института(при наличии военной кафедры).
2. Были двух месячные сборы в армейских частях( :mrgreen: после НАС их закрыли)
3. Были призовы на полные 2 года после института ("пиджаки")
....................................................................
Были, желающие, что оставались на службу - в званиях они торчали на 2-3-4 звезды по сравнению со своими согодками из ВУ. Пределом для них было звание майора.

В 90е - уже прошли Чернобыль, Афганистан, Руста, Спитак, ... - был Мишка Меченный. :mrgreen:
ВС СССР - официально были разрушены - они подчинялись республиканским властям и КГБ из Моцквы. Отсюда по причине таких Войн, как сейчас развязана у нас по территории СССР, в горячей форме С 90ГО года.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 07 вер, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:02

  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Потому и молчит, что понимает -- этой _официальной_ возможностью сразу толпа народу воспользуется. А сейчас это все как и с двойным гражданством -- серая зона и нужно чуть напрягаться.
_hunter
 
Повідомлень: 7152
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:03

  Goodman написав:
  Frant написав:Ти так і не зрозумів, що рускіє окупують і вбивають в першу чергу російськомовних?

Наразі вони продукували поняття "вогневий вал" , випалюють і наступають.
Наразі їм - нема чого підносити, а в іншому все вірно.

Не совсем!
Внимательно прочтите всю статью:
https://censor.net/ru/news/3365512/vyso ... ssiyiskoyi
"Буча" - везде, где ступила нога Ордынского оккупанта.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2189219021912192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103306
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4435)
07.09.2022 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.