Нагадуємо, що в загальному доступі не може існувати точної карти бойових дій, а інформацію, як переможну так і не дуже, завжди краще сприймати зі скепсисом і чекати візуальних підтверджень чи повідомлення ГШ ЗСУ. Ну і звісно, довіряйте перевіреним джерелам.
detroytred написав:........... А взагалі думки, які лунають за поребриком, нагадують якесь божевілля. Вони реально вважали, що 36 бригада морпіхів збиралася брати Таганрог, *Азов* - Ростов, і т.д. І тільки СВО на випередження зберегло рашкованію. Про лабораторії, гени та тощо - повний жах. І при цьому українці зомбовані...
Им об этом вещают из всех утюгов. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает. За несколько дней до начала войны меня крымчане спрашивали, не собирается ли Украина напасть на Крым.
Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?
Ну немає там мільйонів людей - незаконно чухнувших ... А державі просто не треба буде від них нічого , і їм вона не буде винна нічого - таке собі взаємовигідне "розлучення" ... Яка від таких людей користь державі - чи навіть просто українцям в цілому ?
detroytred написав:........... А взагалі думки, які лунають за поребриком, нагадують якесь божевілля. Вони реально вважали, що 36 бригада морпіхів збиралася брати Таганрог, *Азов* - Ростов, і т.д. І тільки СВО на випередження зберегло рашкованію. Про лабораторії, гени та тощо - повний жах. І при цьому українці зомбовані...
Им об этом вещают из всех утюгов. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает. За несколько дней до начала войны меня крымчане спрашивали, не собирается ли Украина напасть на Крым.
Гитлер тоже имел такую мотивацию в каждом значимом случае. Стыдно взрослым, обсасывать этот "треш".
ЛАД написав:Не знаю, откуда у Вас такое мнение о знаниях после военной кафедры. В своё время видел и кадровых советских офицеров, и двухгодичников. Нередко сравнение было в пользу двухгодичников. Зависело от человека.
Так это было в наше с Вами время. Тогда были и двухмесячные сборы в армейских частях после 4 курса. И человек 20 с курса забрали двухгодичниками. А мои сыновья учились в конце 80-х - начале 90-х, когда в стране уже был полный бардак.
А вы не в Харькове?
Это не из Харькова! 1. Были призовы на полные 2 года с института(при наличии военной кафедры). 2. Были двух месячные сборы в армейских частях( после НАС их закрыли) 3. Были призовы на полные 2 года после института ("пиджаки") .................................................................... Были, желающие, что оставались на службу - в званиях они торчали на 2-3-4 звезды по сравнению со своими согодками из ВУ. Пределом для них было звание майора.
В 90е - уже прошли Чернобыль, Афганистан, Руста, Спитак, ... - был Мишка Меченный. ВС СССР - официально были разрушены - они подчинялись республиканским властям и КГБ из Моцквы. Отсюда по причине таких Войн, как сейчас развязана у нас по территории СССР, в горячей форме С 90ГО года.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 07 вер, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.