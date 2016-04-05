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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2189219021912192
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:06

Kudrjavuy
Фаріон взагалі то викладачем працює. От хочете впасти на мороз що ви отакий прочуханий а цього не знали?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:27

  jump написав:
Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну
дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7146243/

Хочу отметить, что "это ещё далеко не вечер!"
Как расписывал ранее так работает "формула Гитлера" - зарабатывать на Войне.

Отчётливо это было отработано ещё при конфликте с Грузией. Украина(газ) 2007 года - это была проверка.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:31

  mephala написав:Kudrjavuy
budivelnik
:shock: :D Яж казав, що воно однієї школи з жиріком!

Питання тільки до Вас budivelnik, як добре розумію чого цю істоту:
1. А хто воно таке?(Хіба вона не є свідома українка?)
2. Кого воно представляє?(коли вона нарешті скаже "я зробила", "ми зробили"?)
3. Хто її годує?(вона десь заробля гроші - хто їй їх плате?)
4. Кого воно роз'єднує?
....................................
Яким чином добрі, порядні люди, нажравшись стону цієї істоти - перетворюються на бидло?
Будь ласка проаналізуйте тираду - перелік питань виставлено.

Фаріон взагалі то викладачем працює. От хочете впасти на мороз що ви отакий прочуханий а цього не знали?

Вы, не задумываясь, перепрыгнули ряд вопросов и ответов.
Для чего вопрос ставился перед budivelnikом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:34

  Kudrjavuy написав:
  jump написав:
Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну
дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7146243/

Хочу отметить, что "это ещё далеко не вечер!"
Как расписывал ранее так работает "формула Гитлера" - зарабатывать на Войне.

Отчётливо это было отработано ещё при конфликте с Грузией. Украина(газ) 2007 года - это была проверка.


а хто був президентом у 2007? Ющенко , кажуть про-Натовский
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:34

съездил на дачу с ночёвкой, практически не стреляют, взрывы слышны очень далеко, наверное наши захватили серую зону перед Васильевкой, а может и саму взяли, аж непривычно, что тихо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:съездил на дачу с ночёвкой, практически не стреляют, взрывы слышны очень далеко, наверное наши захватили серую зону перед Васильевкой, а может и саму взяли, аж непривычно, что тихо...

А де саме ваша дача, якщо не секрет?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:41

  mephala написав:
  АндрейМ написав:
  mephala написав:ИМХО таких по стране вагон и маленькая тележка. но бешенный принтер молчит что бы лишать таких гражданства. а еще лучше и имущество конфисковать на нужды фронта
СМИ: Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся

Вы предлагаете лишить гражданства миллионы людей, находящихся заграницей во время войны? ОК, это даст лично Вам моральную сатисфакцию, а что это даст государству Украина?


еще один писатель. вы вообще читали что этому челу на месяц дали выехать из страны а его уже 4 месяца нет сверх этого месяца?
и по вашему миллионы там находятся НЕЗАКОННО ?

Прекращайте "каку, по стенкам стакана ялозить"!
По этому поводу мондер удалил пост ещё месяц назад, с официальными цифрами от погранцов, что ежемесячно отлавливают в пределах 460 беглецов(шаровиков, что хотели сбежать бесплатно) военнообязанных в горах, реках, степях,... что с подготовкой десантников рвуться на Запад.
И статистику о тех, кто "за деньги" - в 2 раза больше с наличными капиталами, что не имеют локации происхождения в Украине.
Частично названный батальон "Монако".
Как готовый кадровый состав пополнения ВСУ, подготовленными кадрами, с финансовым обеспечением, которому могла бы позавидовать любая армия Европы.

А тянут лямку - ...... "лохи"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:44

  sequence написав:Полная тишина от наших официалов начинает утомлять за две недели.

З диванного огляду, начебто, новини про звільненні селища та перемоги ЗСУ повинні надавати позитивних емоцій та збільшувати бажання щонайшвидше збавити нашу землю від цієї навали. Але, представники керівництва держави вважають навпаки
ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп... щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:44

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:съездил на дачу с ночёвкой, практически не стреляют, взрывы слышны очень далеко, наверное наши захватили серую зону перед Васильевкой, а может и саму взяли, аж непривычно, что тихо...

А де саме ваша дача, якщо не секрет?

перед Каменским, Васильевского р-на...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:49

  prodigy написав:а хто був президентом у 2007? Ющенко , кажуть про-Натовский

:shock: :P
И у Вас, "девичья память?"
Антиукраинский!
Что отказался от Туркменского газа - который Туркмены поставляли в обмен на перечень выполненных работ украинскими фирмами.
При чём официально - киевскими фирмами.
Т.Е. потеряли, как рынок сбыта своих работ, который с радостью заняли китайцы. И излишки газа стала выкупать РФ и... по моему вновь, китайцы.
..........................................................................
Для меня - "больной мозоль", слишком много могу написать, по сути... Приговора Ющу.
Kudrjavuy
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